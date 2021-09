Slordig Berkum moet ook buigen voor Volendam: ‘We gaven tegengoals ongelukkig weg’

Vrouwelij­ke scheids­rech­ter Özge (24) verstopt haar ambities niet: ‘Bij jongens fluiten leer ik veel meer’

6 september Ze werd geboren in Zwolle, groeide op in Kampen en binnenkort fluit ze in de regio Amsterdam, vanwege een naderende verhuizing. Özge Avci (24) is verenigingsscheidsrechter bij Go Ahead Kampen. ,,Tijdens de cursus was ik de enige vrouw.”