Slot nieuwe doelman Dedemsvaart

Slot (25) besloot tot een transfer na de mededeling van Raimon Benjamins, de keeper van MSC, dat hij terug zou keren bij Hoogeveen. In Dedemsvaart was een vacature ontstaan door het naderende vertrek van Daan Zwinselman, die komend seizoen voor Staphorst speelt.

Slot speelde lange tijd voor de zondagtak van Hoogeveen, maar stapte in 2017 over naar de zaterdagafdeling. Daar presteert Hoogeveen goed, met 17 tegentreffers in 18 wedstrijden.