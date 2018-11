Smit blijft langer trainer Lemelerveld

AGOVV ziet weer jeugd naar Berg en Bos stromen

9:25 AGOVV kon vorig jaar geen enkel jeugdteam overleggen en de toekomst voor De Blauwen leek weinig rooskleurig. Sterker, was die toekomst er wel voor de club die in 2013 van de proftak afscheid nam? Blijkbaar wel. Want langzaam maar zeker vindt de jeugd de weg naar sportpark Berg en Bos weer.