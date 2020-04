Spannende finales komen er niet meer na voortijdig slot in amateurvoetbal

Holten (4G zondag, tweede)

Voorzitter Robert Oolbekkink: ,,We stonden maar zes punten achter en hadden nog een wedstrijd tegoed, dus naar de wedstrijd tegen koploper ABS werd door de hele club al reikhalzend uitgekeken. ABS zou met drie bussen deze kant op komen. 17 jaar sinds het laatste kampioenschap strijd je tegen een naastgelegen club, prachtig. Dus we waren al voorbereid op de komst van een kleine duizend man. Dat zou een geweldig feest worden, dus dat is wel een teleurstelling dat die ontknoping er niet komt. Zoveel publiek, dat maak je als voetballer zelf ook niet vaak mee. De tweede plek is wel een teken dat het beleid dat we tien jaar geleden hebben ingezet goed uitpakt, door zelf goed op te leiden en de jeugd op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen.”