Spanning in 4E naar het kookpunt na gelijkspel in Steenwijkerwold

Wacker had een probleemloze middag in gedachten en gaf dat gestalte door al binnen een halve minuut vrijstaand voor het doel te komen. Tot ontzetting van alles en iedereen in het blauw keurde de scheidsrechter de op handen zijnde treffer op eigen initiatief af. Even later was het wel raak, maar weer werd er gefloten voor buitenspel. Het dreef de bezoekers tot wanhoop, helemaal omdat Steenwijkerwold rustig doorspeelde en zelf de lat en paal raakte.