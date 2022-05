Spanning in hoofdklasse terug door verlies van Urk, opleving van Alcides in degradatiestrijd, noodzakelijke zege DOS in Kamper derby

Tweede divisie

In de strijd om de tweede plaats is HHC Hardenberg rivaal Kon. HFC gepasseerd en heeft het twee punten voorsprong opgebouwd. Waar de Haarlemmers verloren van Kozakken Boys (3-0) boekten de Hardenbergers tegen Quick Boys de volgende zege. ,,Bij rust had het 4-0 moeten zijn’’, mopperde trainer Bert van Hunenstijn, die zag dat zijn team het overwicht maar matig verzilverde. Na een scherpe Katwijkse uitval moest HHC na rust zelfs opnieuw beginnen. Daarbij hielp het wel dat Glenn Kobussen en Jurjan Mannes na hun blessures hun rentree konden maken. In het laatste kwartier werden de gasten alsnog aan de kant geschoven. ,,We willen graag kampioen van de rest worden’’, zei de trainer, in de wetenschap dat Katwijk volgende week de titel zal grijpen.

HHC Hardenberg - Quick Boys 3-1 (1-0). 17. Jesper Drost 1-0, 69. Tommy Bekooij 1-1, 80. Danny Bouws 2-1, 87. Rob van der Leij 3-1. Rode kaart: 84. Nigel Ogidi-Nwankwo (Quick Boys, doorgebroken speler).