Sparta Nijkerk blijft op koers, WHC laat dure punten liggen

Derde Divisie, zaterdag

Na twee zeges op rij kon DVS’33 niet imponeren tegen ODIN’59. De ploeg uit Heemskerk maakte al voor rust het verschil met een doelpunt van Lefteris Grammenis, na gestuntel bij de Ermeloërs en een intikkertje van Joey Kooge. De Ermeloërs zetten na rust wat meer aan, maar pas na 70 minuten had dit resultaat. Quincy Veenhof schoot uit een van de weinige lopende aanvallen na rust de bal hard langs keeper Meendering: 1-2. Verder kwam de thuisploeg niet. ,,De eerste helft was tekenend voor de hele wedstrijd. We begonnen veel te slap en kwamen daardoor niet in de wedstrijd. Pas de laatste 20 minuten konden we forceren en kregen diepte in ons spel’’, aldus middenvelder Hayri Pinarci.

DVS’33 - ODIN’59 1-2 (0-2). 19. Lefteris Grammenis 0-1 38. Joey Kooge 0-2, 70. Quincy Veenhof 1-2.