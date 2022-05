Sparta Nijkerk wint in absolute slotfase van Ajax, stadgenoot NSC onderuit

Het seizoen van NSC in de hoofdklasse B gaat als een nachtkaars uit. In de thuiswedstrijd tegen Berkum, dat de punten nog goed kon gebruiken in strijd om lijfsbehoud, werd een 0-3 nederlaag geleden. Alle treffers van Zwolse makelij vielen in het tweede bedrijf. Volgens John Kamphuis was het een terechte nederlaag. ,,De eerste helft was heel erg slecht van beide kanten. Alleen zij zijn in staat geweest om het niveau in de tweede helft op te krikken. Onze wissels gaven wel wat nieuwe energie, maar het was te weinig om tot een resultaat te komen.’’

NSC – Berkum 0-3 (0-0). 48. Marc van der Meulen 0-1, 53. Martijn Brakke 0-2, 84. Boy Boloerditti 0-3.