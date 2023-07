Speeldag is voer voor discussie in nieuwe vierde divisie: ‘KNVB heeft er een zooitje van gemaakt’

In de nieuwe competitie spelen in de derde en vierde divisies én in de eerste klassen voor het eerst clubs uit het zaterdag- en zondagvoetbal samen. Dat betekent dat Berkum de zondagclubs Rohda Raalte en Heino zal tegenkomen. De Achterhoekse clubs Longa’30 (Lichtenvoorde) en AZSV (Aalten) ontmoeten elkaar voor de eerste keer in de historie in competitieverband in de vierde divisie D.