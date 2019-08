Speelschema: seizoen opent met derby in Lelystad

De eerste klasse D is dit seizoen weer het strijdperk voor drie Kampense clubs. De eerste onderlinge ontmoeting is al op de tweede speeldag (28 september) als KHC en DOS Kampen elkaar treffen. De overige derby’s in de eerste speelronde vinden plaats in november: Go Ahead – DOS op 2 november en KHC - Go Ahead Kampen een week later. Het Zwolse SVI debuteert in de noordelijke eerste klasse E en krijgt direct een verre reis voor de kiezen. PKC’83 uit Groningen is de eerste tegenstander.

Het seizoen in de tweede klasse G opent direct met een derby: Lelystad’67 en Unicum treffen elkaar op 21 september. Door de promotie van Batavia’90 zijn er zelfs drie teams uit Lelystad in 2G, maar die club moet lang wachten op de plaatselijke onderonsjes. Op 30 november komt Lelystad’67 op bezoek, de eerste wedstrijd tegen Unicum is pas op 25 januari.

In de tweede klasse H staat een serie Zwolse krachtmetingen op het programma. WVF-Be Quick’28 is de eerste op zaterdag 5 oktober. Daarna volgen nog Be Quick’28-ZAC (9 november) en WVF-ZAC (25 januari). Een andere kraker in deze afdeling is het duel tussen VSCO’61 en Owios, dat ook op 5 oktober wordt gespeeld. In de derde klasse springt het treffen tussen de buurclubs Bergentheim en Bruchterveld, op 19 oktober, het meest in het oog. Maar ook de Hattemse derby tussen Hattem en Hatto Heim mag er zijn, die duels worden gespeeld op 5 oktober en 18 april 2020.