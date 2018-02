Speler wil veld niet af; VSW - Dieze West gestaakt

Twee keer geel is rood, en dus douchen. Maar daar dacht Ousama Ben Ali van Dieze West zaterdagmiddag anders over. Hij weigerde het veld af te gaan, waarna de scheidsrechter het duel bij VSW staakte bij een 3-0 tussenstand.

Na een klein uur spelen ontvangt Ousama Ben Ali, dit duel centrale verdediger van Dieze West, zijn tweede gele kaart voor wederom een overtreding. In plaats van de kleedkamer op te zoeken, blijft hij in protest gaan bij scheidsrechter Van Otten. Die vindt het op een gegeven moment wel welletjes, en staakt het duel tussen koploper VSW en laagvlieger Dieze in 4C.

,,Een beetje te snel vond ik het", reageert Dieze-trainer Henry Landman. Hoewel hij toegeeft dat Ben Ali het veld gewoon had moeten verlaten, had hij liever gezien dat de scheidsrechter de boel even vijf minuten liet afkoelen. ,,Spelers van ons trokken hem al weg, en uiteindelijk heb ik Ousama zelf van het veld gehaald, maar toen was het al gestaakt. Als de scheidsrechter even gewacht had, hadden we het vandaag gewoon uit kunnen spelen."

Dieze West zal het tijdens het restant van het duel - als dat uitgespeeld gaat worden - met 9 spelers moeten doen. In minuut 24 moet Seku Kabba het veld al ruimen na 'een slaande beweging', aldus Landman.