Spelers betalen? Er zijn nog amateurclubs die zweren bij identiteit en gesloten beurzen

,,Mogelijke versterkingen wilden een vergoeding. Dat werkt bij ons zo niet”, zegt Gerben Eikelboom, lid van de technische commissie van voetbalvereniging Oene. Op sportpark De Hoge Kamp bleef het, op het stoppen van Ernst Rombout (27) na, stil. Over het algemeen is er weinig verloop bij Oene. Een gevalletje ons kent ons. Gemoedelijkheid en Oene zijn bijna synoniemen van elkaar. De clubcultuur is heilig, maar er moet ook wat neergezet worden. De derdeklasser eindigde in het afgebroken seizoen op een teleurstellende tiende plek. ,,Ons doel is naar die tweede klasse.” Toch spelers van buitenaf betalen? Eikelboom: ,,Nee, want dan is het Oene niet meer.”