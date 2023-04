Spelers SDC Putten trekken boetekleed aan na ontslag Mark Bakker ‘Het is onze verantwoordelijkheid’

tweede klasse Job van den Berg beleeft bij IJVV seizoen van zijn doorbraak: ‘Hij is er nooit meer uit gegaan’

Aan de hand van topper in spe Job van den Berg heeft IJVV weer een belangrijke zege behaald. De nog jonge vleugelspits kwam eind vorig seizoen in de ploeg en greep zijn kans met beide handen aan. Inmiddels is hij niet meer weg te denken en levert twee fijne assists in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen VSCO’61.