Spelerscarrousel: Hardijk ook langer bij HHC, Kruisheer verlengt contract bij DVS'33

spelerscarrouselHet seizoen is nog niet halverwege, maar de beslissingen over het aanstaande seizoen worden in het amateurvoetbal vaak al vroeg genomen. We houden dat bij in de spelerscarrousel. Dit overzicht wordt met nieuws regelmatig aangevuld.

20 december

Vooral de clubs in de divisies zijn druk met de selecties voor het aanstaande seizoen. HHC Hardenberg maakt bekend dat aanvaller Matthijs Hardijk (23) nog zeker een seizoen op De Boshoek zal spelen. De spits, overgekomen van ACV, kreeg dit seizoen in alle duels speeltijd. Vorige week tekenden doelman Nick Borgman (24) en aanvaller Thomas Reinders (23) bij voor twee seizoenen, verdediger Serge Fatima (26) verlengde ook tot de zomer van 2024. De eerste nieuweling voor komend seizoen was al eerder gepresenteerd, dat is verdediger Pascal Mulder (22) van Staphorst.

16 december

Sparta Nijkerk verwelkomt na de zomer Frank Heus terug op het oude nest. De aanvaller speelde in de periode 2017-2020 ook al op sportpark De Ebbenhorst en moet volgend seizoen de opvolger worden van Jesse van Nieuwerkerk, die vertrekt. De bijna 26-jarige Amersfoorter speelt momenteel bij hoofdklasser Eemdijk. Eerder kwam hij ook uit voor DVS’33, Hercules en Hoogland. Heus tekent een contract voor twee seizoenen.

10 december

Sparta Nijkerk versterkt de keepersselectie voor het nieuwe seizoen met de komst van Johan Jansen (32). De ervaren doelman komt over van tweededivisionist GVVV en tekent binnenkort een eenjarig contract.

6 december

Adriaan Kruisheer heeft zijn contract bij derde divisionist DVS'33 uit Ermelo met een jaar verlengd. De aanvaller, die ook als middenvelder kan spelen gaat volgend seizoen zijn derde jaar bij de ploeg van trainer Peter Wesselink in.

2 december

Sparta Nijkerk is druk bezig op de transfermarkt in het hogere amateurvoetval. De derde divisionist heeft voor het nieuwe seizoen ervaren kracht Christiaan van Hussen vastgelegd. De 29-jarige middenvelder uit IJsselstein komt over van competitiegenoot Sportlust’46, waar hij bezig is aan zijn tweede seizoen. Van Hussen tekent op sportpark De Ebbenhorst een contract voor twee jaar.

28 november

Sparta Nijkerk heeft voor het nieuwe seizoen Thomas Reynaers aangetrokken. De multifunctionele middenvelder komt over van tweededivisionist Noordwijk. De spelmaker van Noordwijk staat bekend om zijn goede traptechniek, sterke coaching in het veld, ijzeren discipline en het lezen van een wedstrijd. Hij wordt bij Sparta omschreven als de ‘architect van Noordwijk’. De middenvelder (29) heeft in vijf seizoenen bij Noordwijk vele successen gevierd, waaronder het kampioenschap van de derde divisie in 2019. Hij heeft nu de wens uitgesproken om dichterbij zijn woonplaats te spelen bij een club passend qua ambitie en spelstijl. Dat blijkt een match met zijn nieuwe club Sparta Nijkerk.

27 november

Aanvaller Yumé Ramos (35) maakt dit seizoen - zijn derde - af bij hoofdklasser Flevo Boys, maar verkiest daarna eersteklasser Winsum boven de polderclub. ,,Ik woon nu vier jaar in Winsum en wil hier ook graag gaan voetballen. Eindelijk weer op het fietsje naar de voetbal, dat spreekt me wel aan na al die jaren waarin ik hele zaterdagen op pad was. Ik ben wekelijks een aantal uur kwijt aan reizen en daar ben ik straks wel klaar mee.’’

Ramos speelde in de topklasse voor Spakenburg, WKE en ONS Sneek, daarvoor droeg hij de shirts van d’Olde Veste’54 en Alcides. Hoogtepunt was zijn jaar bij de Meppeler hoofdklasser met liefst 28 doelpunten (2011-2012).

24 november

Sparta Nijkerk heeft de eerste versterking voor volgend seizoen binnen. Aanvaller Tyrone Fonville komt over van zondagclub Hercules uit Utrecht, waar hij na zeven jaar vertrekt. Bij de derdedivisionist heeft de 26-jarige aanvaller al elf doelpunten achter zijn naam staan in twaalf duels.