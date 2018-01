Spijkerman blijft langer bij Ruinerwold

Spijkerman sprong vorig seizoen in bij de tweedeklasser. Gert Jan Hoekstra kon zijn werk niet langer combineren met het trainerschap. Spijkerman volgde hem op. Het is zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Voor volgend seizoen hoopt Spijkerman een grotere selectie bij elkaar te hebben, met name in de voorste linie. Hij zag in de zomer topscorer Marcus Koetsier stoppen en Jeroen van den Berg vertrok naar Vitesse'63. Ruinerwold is momenteel de nummer dertien in de tweede klasse L.