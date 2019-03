Spits Jeffrey de Nooijer terug naar Zwolsche Boys

In de zomer van 2017 maakte de goaltjesdief al dezelfde overstap, maar mede door personele problemen bij KHC kwam hij daar dezelfde zomer nog op terug. Bij Zwolsche Boys treft de in Zwolle woonachtige De Nooijer een groot aantal bekenden, waaronder assistent-trainer Lodewijk de Vries, die zijn contract heeft verlengd. ,,Ik kan heel goed met Lodewijk, echt een maat van mij. En in de eerste klasse is het heel veel reizen. Soms moet je rond 11.00 uur aanwezig zijn, en ben je rond half 8 weer thuis. Dat is wel een dingetje geworden, ook thuis.” De Nooijer stond eerder bij Dieze West, EDON, ZAC en SV Zwolle op de ledenlijst.