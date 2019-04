Spits Kevin Olaria komt terug bij KHC

Olaria (28) speelde eerder in Kampen, in het seizoen 2016/2017 was hij goed voor negen doelpunten. Hij was daarna een seizoen zeer succesvol bij Batavia'90 - 25 doelpunten - maar speelde dit seizoen nauwelijks vanwege een blessure. Hij voetbalde in het verleden bij WHC in de hoofdklasse.