Spoelstra verruilt CSV Apeldoorn voor WHC

topscorersklassement Oud-winnaar Van ’t Hof grijpt de leiding in top­sco­rers­klas­se­ment

26 februari Jarmo van ’t Hof is de nieuwe leider in het topscorersklassement. Dankzij twee treffers tegen Witkampers (5-0) is de spits van Colmschate zijn concurrenten zondag voorbijgestreefd.