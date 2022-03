Sportagenda: Flevo Boys en Urk treffen elkaar in polderderby, korfballers Sparta spelen voor laatste kans, Landstede Hammers stuit op Mons

sportagenda ZwolleSneeuw in maart, dan is het even afwachten of de amateurvoetballers in het komende weekeinde allemaal op het veld staan. Naast de nasleep van de coronapandemie nog een reden tot mogelijke afgelastingen. En dat terwijl in de hoofdklasse de klassieke derby tussen Flevo Boys en Urk op het speelschema staat.

Als Flevo Boys en Urk elkaar treffen is de ranglijst vaak van ondergeschikt belang. Dan draait het om rivaliteit, om gezonde emoties. Dit keer is de stand ook een factor, aangezien Urk nog altijd een van de titelkandidaten is in de hoofdklasse B. Flevo Boys staat in de middenmoot - relatief veilig - maar zal zich zeker willen revancheren voor de eerste polderderby die in september ruim verloren ging (0-3).

Koploper SC Genemuiden verdedigt haar positie in een thuiswedstrijd tegen ONS Sneek, een degradatiekandidaat. Waarbij het aardig is dat Patrick Lip, oud-speler van Sportclub, sinds deze week deel uitmaakt van de staf van de Friezen.

In het lagere amateurvoetbal zal de liefhebber in Lelystad uitkijken naar de strijd tussen Unicum en Batavia'90, twee ambitieuze teams in de top van de tweede klasse G. Ook niet te versmaden zijn de duels tussen Swift'64 en BAS op de zaterdagavond en Kloosterhaar tegen Mariënberg.

De zaalcompetitie korfbal nadert de ontknoping. Waarbij Sparta Zwolle zaterdag de laatste kans krijgt om de stap naar de Tussenklasse te kunnen maken. Daarvoor moet de ploeg wel een enorme achterstand uit de eerste wedstrijd tegen Wageningen (17-24) zien weg te poetsen. Dat lijkt vrijwel onmogelijk.

Landstede Hammers speelt zondag de tweede thuiswedstrijd in de BNXT League tegen Mons. In het waterpolo is er nog een aardig streekduel in de derde divisie tussen de mannen van Deltasteur en De Reest.

Voetbal

Tweede divisie: Rijnsburgse Boys - HHC Hardenberg (15.00).

Zaterdag

Derde divisie: Staphorst - Sparta Nijkerk.

Hoofdklasse B: SC Genemuiden - ONS Sneek, Flevo Boys - Urk (15.00), AZSV - Berkum.

Oost

Eerste klasse D: KHC - DOS’37, Hierden - Go Ahead Kampen (15.00), Bennekom - DOS Kampen (15.00), SVZW - SVI (14.45).

Tweede klasse G: VSCO’61 - asv Dronten, Unicum - Batavia’90 (15.00), Lelystad’67 - Lunteren.

Tweede klasse H: Enter Vooruit - Be Quick’28, ZAC - ASC’62, WVF - De Esch, IJVV - Den Ham (15.00).

Derde klasse C: Hulshorst - HTC, Olympia’28 - ESC, Rouveen - Zwolsche Boys, Swift’64 - BAS (18.00).

Derde klasse D: Hellendoorn - Hardenberg’85, Kloosterhaar - Mariënberg, Bruchterveld - ASV’57, Bergentheim - Voorwaarts.

Vierde klasse D: ‘t Harde - Wilsum, Zalk - Dieze West, ‘s-Heerenbroek - Wijthmen, Kampen - VSW, VHK - Noord Veluwe Boys, CSV’28 - Reaal Dronten (15.00).

Vierde klasse F: SVV’56 - MVV’69, GFC - Lemele.

Noord

Eerste klasse E: WHC - d’Olde Veste’54.

Tweede klasse J: DESZ - Drenthina, DZOH - FC Meppel, Achilles 1894 - Gramsbergen (15.00).

Derde klasse A: Willemsoord - Tonego, SVM - CVVO.

Derde klasse D: Lutten - Hollandscheveld, SVN’69 - Fit Boys, Vitesse’63 - Nieuwleusen, FC Ommen - DVC Dedemsvaart, Hoogeveen - Avereest.

Vierde klasse A: Tollebeek - QVC (15.00), Sleat - Creil-Bant.

Vierde klasse D: SJS - DKB.

Vijfde klasse G: MSC - Espel, Ens - Nagele, Alcides - Steenwijker Boys, VVAK - SVBS’77, Steenwijk - Blokzijl.

Vrouwen

Topklasse A: Be Quick'28 - Wartburgia.

Hoofdklasse A: Berkum - Wartburgia 2.

Zondag

Hoofdklasse A: Alcides - De Zouaven.

Oost

Eerste klasse E: Dalfsen - Voorwaarts T.

Tweede klasse J: Wijhe’92 - Lemelerveld.

Vierde klasse G: SV Zwolle - Enter, FC Ulu Spor - Holten, Haarle - Hoonhorst.

Noord

Tweede klasse K: Epe - VENO, Pesse - EMMS.

Derde klasse D: Steenwijkerwold - FC Oldemarkt, Protos - USV, Dwingeloo - Oranje Zwart.

Vierde klasse A: Wacker - De Blesse, RKO - VWC, Ruinerwold - Donkerbroek, FC Kraggenburg - Havelte, Steenwijker Boys - Zandhuizen.

Vierde klasse D: Titan - Balkbrug.

Vijfde klasse A: Kuinre - Stânfries, Scheerwolde - Oosterstreek, IJhorst - Uffelte, Diever-Wapse - Blankenham.

Basketbal

BNXT League, Elite Gold: Landstede Hammers - Mons (zo 16.00).

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: SDOL - Dalfsen (za 19.45), HV Zwolle - HVZ-Vevendi (zo 14.15).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse A: HC Zwolle - Eindhoven (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse B: HC Zwolle - Ring Pass (zo 14.45), Hattem - Ede (zo 14.45)

Korfbal

Hoofdklasse, play-offs: Sparta - Wageningen (za 20.30).

Overgangsklasse Ba: Wit-Blauw - NKC’51 (za 20.00).

Overgangsklasse Bb: DOS Kampen - DOS (W) (za 19.00).

Eerste klasse Ab: Apeldoorn - Juventa (za 15.30).

Eerste klasse Bb: ASVD - Oerterp (za 17.20).

Tweede klasse Ca: Exakwa - HKC (za 17.25).

Volleybal

Vrouwen, eredivisie: Sliedrecht Sport - Regio Zwolle Volleybal (za 18.00).

Topdivisie A: Veracles - VC Zwolle 2 (za 19.30).

Tweede divisie A: Veracles 2 - VC Zwolle 3 (za 15.30), Volco - Sudosa-Desto (za 18.00).

Tweede divisie B: Flash - SSS (do 20.30), Flash - Heyendaal (za 17.00).

Mannen, topdivisie A: Reflex - Madjoe (za 17.00).

Eerste divisie A: Veracles - VC Zwolle (za 17.30) DIO Bedum 2 - Set-Up (za 16.45).

Tweede divisie A: Reflex 2 - Olhaco 2 (za 14.30), SVI - VC058 (za 15.00), Vovem’90 - Sudosa-Desto 2 (za 19.00), Side-Out - Emmen’95 (za 19.00).

Waterpolo

Vrouwen, eerste divisie A: HBW - SWOL 1894 (wo 19.15).

Mannen, eerste divisie A: VZV - SWOL 1894 (za 21.00).

Derde divisie B: Deltasteur - De Reest (za 17.30).