Sportagenda: Genemuiden verdedigt de eerste plaats, Kamper ploegen vechten tegen degradatie, DOS'46 speelt volgende finale

Publiekstrekkers in de lagere klassen zijn er in overvloed. Al zal de Zwolse derby tussen Be Quick'28 en WVF geen mensenmassa's trekken, het publiek in de stad is verdeeld over de talrijke clubs. Het is wel boeiend om te zien of Go Ahead Kampen (thuis tegen DTS'35) en DOS Kampen (thuis tegen CSV Apeldoorn) erin slagen om afstand te nemen van de gevarenzone in de eerste klasse D. Stadgenoot KHC - ook verre van veilig - gaat naar DZC'68. De vraag is ook of d’Olde Veste (thuis tegen Winsum) meer afstand kan nemen van de rivalen in de eerste klasse E, waarin de Steenwijker formatie hard op weg is naar de titel.