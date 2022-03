Sportagenda: HHC daagt Katwijk uit, Zwolse derby in tweede klasse, ‘finale’ voor Nieuwleusen en bijzonder duel voor SWOL 1894

Een veelbelovend sportweekeinde is in aantocht. Met een paar gave wedstrijden in de top van het amateurvoetbal en de nodige burengevechten. Landstede Hammers speelt de eerste thuiswedstrijd in de BNXT League en er is een bijzondere waterpolopartij.

HHC Hardenberg speelt zaterdag op De Boshoek tegen Katwijk, de aanstaande kampioen van de tweede divisie. Daar kan niet aan getwijfeld worden, met twaalf punten voorsprong op de concurrentie. Ondanks de tegenslag tegen Kozakken Boys (2-3) doet de formatie van trainer Bert van Hunenstijn nog volop mee voor de tweede plaats. In de derde divisie speelt Staphorst niet al te veel derby's. De wedstrijd op Het Noorderslag tegen Harkemase Boys mag wel zo worden beschouwd, beide teams staan in de middenmoot en leven vrijwel zorgenvrij.

Op een iets lager niveau is het Kampen tegen Zwolle in de eerste klasse, bij het duel KHC - SVI. Een stapje lager staan met ZAC en Be Quick'28 twee gerenommeerde Zwolse clubs tegenover elkaar. En dan wordt er nog een soort van finale gespeeld in de noordelijke derde klasse D. Daar is Nieuwleusen de koploper (33 uit 12) en ZZVV met vier verliespunten meer de uitdager. De teams stuiten op elkaar in Zuidwolde. Op zondag is er het streekduel tussen Dalfsen en Rohda Raalte, het zal voor de thuisclub een uitdaging zijn om de koploper punten te ontfutselen.

Landstede Hammers speelt vrijdag (20.00 uur) haar eerste thuiswedstrijd in de BNXT League, de competitie met Belgische en Nederlandse ploegen. Kangoeroes Mechelen is de tegenstander en die ploeg maakte al indruk met een zege tegen Leiden (98-93). De Zwollenaren staan voorlopig achtste in de Elite Gold en iedere plaats winst is meegenomen.

Tenslotte spelen de vrouwen van SWOL 1894 zondagavond in de halve finale van de ManMeer!-Cup tegen UZSC 3. Dat lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Het Utrechtse team komt normaal gesproken met keepster Laura Aarts naar Zwolle. Aarts speelt voor UZSC in de eredivisie, maar in de bekercompetitie bij haar oorspronkelijke team, vol gelouterde speelsters met een verleden op niveau.

Voetbal

Zaterdag

Tweede divisie: HHC Hardenberg - Katwijk (15.30).

Derde divisie: Staphorst - Harkemase Boys.

Hoofdklasse B: SC Genemuiden - Noordscheschut, Swift - Berkum, AZSV - Urk, Flevo Boys - ONS Sneek (15.00).

Oost

Eerste klasse D: DZC’68 - Go Ahead Kampen, KHC - SVI, Hierden - DOS Kampen.

Tweede klasse G: Unicum - asv Dronten, Lelystad’67 - Renswoude, OVC’85 - Batavia’90.

Tweede klasse H: ZAC - Be Quick’28, WVF - Sparta Enschede, IJVV - PH, Quick’20 - ASC’62.

Derde klasse C: BAS - Elspeet, Rouveen - HTC, VIOS Vaassen - Olympia’28, Swift’64 - Zwolsche Boys.

Derde klasse D: Bruchterveld - Hardenberg’85, Wilhelminaschool - Mariënberg, DES - Kloosterhaar, Bergentheim - ASV’57.

Vierde klasse D: Zalk - Wijthmen, ’s-Heerenbroek - Dieze West, Kampen - Reaal Dronten, VHK - VSW, CSV’28 - Wilsum.

Vierde klasse F: Lemele - MVV’69, SVV’56 - Blauwwitters.

Noord

Eerste klasse E: Blauw Wit’34 - d’Olde Veste’54.

Tweede klasse J: DESZ - Gramsbergen, SV Oosterwolde - FC Meppel.

Derde klasse A: Sneek Wit Zwart - Tonego, Willemsoord - Heerenveense Boys, SVM - Oeverzwaluwen.

Derde klasse D: Avereest - FC Klazienaveen, Lutten - DVC Dedemsvaart afgelast, ZZVV - Nieuwleusen, Vitesse’63 - Fit Boys, FC Ommen - SVN’69.

Vierde klasse A: NOK - Creil-Bant, Tollebeek - Franeker.

Vierde klasse D: Mussel - DKB.

Vijfde klasse G: MSC - NKVV, Ens - Steenwijker Boys, Alcides - Nagele, VVAK - Blokzijl, VCG - SVBS’77, Steenwijk - Espel.

Vrouwen, topklasse A: Be Quick’28 - Rijnvogels.

Hoofdklasse A: Berkum - Sparta.

Zondag

Hoofdklasse A: Alcides - SJC.

Oost

Eerste klasse E: Dalfsen - Rohda Raalte.

Tweede klasse J: Grol - Lemelerveld.

Vierde klasse G: SV Zwolle - Sportlust Vroomshoop, Broekland - Hoonhorst, Ulu Spor - Heeten.

Vijfde klasse A: DTC’07 - Vilsteren.

Noord

Tweede klasse K: Emmeloord - EMMS.

Derde klasse D: HODO - FC Oldemarkt, Sweel - Oranje Zwart, Steenwijkerwold- Olyphia.

Vierde klasse A: Wacker - Makkinga, RKO - Smilde’94, Ruinerwold - De Blesse, FC Kraggenburg - VWC, Steenwijker Boys - Havelte.

Vierde klasse D: DVC’59 - Balkbrug.

Vijfde klasse A: Kuinre - Blankenham, Scheerwolde - Stânfries, IJhorst - FC Fochteloo, Giethoorn - Oosterstreek.

Basketbal

BNXT League, Elite Gold: Landstede Hammers - Kangoeroes Mechelen (vr 20.00).

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: Dalfsen - Cometas (za 20.20), DOS - HV Zwolle (zo 13.30).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse A: Push - Zwolle (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse B: Zwolle - Reigers (zo 14.45).

Korfbal

Korfbal League: DOS’46 - Fortuna (za 20.00).

Hoofdklasse Bb: Sparta - Tempo (za 19.10).

Overgangsklasse Ba: De Meeuwen - Wit-Blauw (za 20.30).

Overgangsklasse Bb: DOS Kampen - SKF (za 20.30).

Eerste klasse Aa: Rigtersbleek - KIOS (za 20.45).

Eerste klasse Ab: Juventa - EKC Nääs (za 17.00).

Eerste klasse Bb: Hoogkerk - ASVD (za 17.10).

Tweede klasse Cb: Regio’72 - Oranje Zwart (za 17.10).

Volleybal

Vrouwen, eredivisie: Regio Zwolle Volleybal - Set-Up’65 (za 20.00).

Topdivisie A: WVC Volley - VC Zwolle 2 (za 15.00).

Tweede divisie A: Sudosa-Desto 3 - VC Zwolle 3 (vr 20.00), Volco - Olhaco (za 18.00).

Tweede divisie B: Flash - Longa’59 (za 17.00).

Mannen, topdivisie A: Reflex - DIO Bedum (do 20.45), Olhaco - Reflex (za 18.30).

Eerste divisie A: Renswouw - Voorsterslag/VC Zwolle (vr 20.30), Apollo 8 - Set Up (za 19.00).

Tweede divisie A: Stentor - Reflex 2 (vr 20.00), SVI - Emmen’95 (vr 20.30), Sudosa-Desto 2 - Vovem’90 (vr 20.30), Side-Out - Lycurgus (za 19.00).

Waterpolo

Vrouwen, ManMeer!-Cup, halve finale: SWOL 1894 - UZSC 3 (zo 18.30).

Mannen, 3B: Deltasteur-De IJsselmeeuwen (za 16.45), VKC’03-De Reest (za 19.10).