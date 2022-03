Sportagenda: Kan Unicum de koploper aan? Blijft d’Olde Veste ongeslagen? En wint DOS’46 de noordelijke derby?

Al dan niet met het carnaval in de benen gaan de amateurvoetballers in een streep door met de competitie, tot en met de laatste speeldag op 4 en 5 juni. Of het aantal coronabesmettingen moet nog voor problemen zorgen, wat niet valt uit te sluiten.

Een echte wedstrijd van het weekeinde is er niet, al zullen de clubs daar anders naar kijken. Urk zal zich na de zege op SC Genemuiden in Hoogeveen bij HZVV willen bewijzen dat de winst in de kraker het startsein moet zijn voor een langere reeks goede resultaten.

Spannend is het zeker ook in de tweede klasse G, waar koploper Veensche Boys (28 uit 10) te maken heeft met drie regionale rivalen: Batavia'90, asv Dronten en Unicum (allen 25 uit 11), dat de leider zaterdag mag uitdagen. Batavia'90 speelt bij VSCO'61, asv Dronten ontvangt Lunteren.

In de noordelijke eerste klasse E maken het ongeslagen d’Olde Veste (29 uit 11) en WHC (25 uit 11) de dienst uit. Waarbij de lijstaanvoerder uit Steenwijk de listige thuiswedstrijd tegen PKC'83 voor de boeg heeft. Meer aardige duels? In de derde klasse C vechten SC Rouveen en Oene om de tweede plaats, achter Hatto Heim. DESZ en FC Meppel staan tegenover elkaar in het streekduel van de tweede klasse J. En zondag probeert VENO de goede uitgangspositie in de tweede klasse K overeind te houden tegen Dalen.

Landstede Hammers speelt zondag de eerste wedstrijd tegen een Belgische opponent in de Elite Gold van de BNXT League, de buschauffeur heeft Antwerpen als bestemming ingetoetst. Spannend is ook de noordelijke korfbalderby tussen DOS'46 en LDODK uit Gorredijk. Beide teams moeten winnen om zicht te houden op een plaats in de play-offs. Maar twee winnaars in een wedstrijd, dat kan nou eenmaal niet.

Voetbal

Zaterdag

Tweede Divisie: Quick Boys - HHC Hardenberg (15.00).

Derde divisie: Staphorst - Odin’59.

Hoofdklasse B: SC Genemuiden - Buitenpost afgelast, HZVV - Urk (15.00), De Dijk - Berkum (15.00), Flevo Boys - Noordscheschut (15.00).

Oost

Eerste klasse D: KHC - SDV Barneveld, DOS’37 - SVI, De Merino’s - DOS Kampen, SVZW - Go Ahead Kampen.

Tweede klasse G: VSCO’61 - Batavia’90, asv Dronten - Lunteren afgelast, Unicum - Veensche Boys, Lelystad’67 - AVW’66.

Tweede klasse H: Enter Vooruit - ASC’62, Be Quick’28 - Den Ham, ZAC - Vroomshoopse Boys, WVF - Quick’20, IJVV - Be Quick Zutphen.

Derde klasse C: BAS - Olympia’28, Hulshorst - Zwolsche Boys, HTC - Hattem, Rouveen - Oene, Hatto Heim - Swift’64.

Derde klasse D: Voorwaarts V. - Kloosterhaar, Hardenberg’85 - AJC’96, Mariënberg - SVVN, Bruchterveld - Oranje Nassau, Wilhelminaschool - Bergentheim afgelast.

Vierde klasse D: Zalk - CSV’28, ‘s-Heerenbroek - Reaal Dronten, Wilsum - Kampen, Dieze West - Wijthmen, VHK - ‘t Harde, VSW - Noord Veluwe Boys.

Vierde klasse F: Lemele - Heracles, ATC’65 - SVV’56.

Noord

Eerste klasse E: d’Olde Veste’54 - PKC’83.

Tweede klasse J: DESZ - FC Meppel, Drenthina - Gramsbergen.

Derde klasse A: SVM - Heeg, Heerenveense Boys - Tonego, Willemsoord - Oudehaske.

Derde klasse D: Avereest - SVN’69, Lutten - CSVC, Hollandscheveld - DVC Dedemsvaart, Fit Boys - Nieuwleusen, Vitesse’63 - Hoogeveen, FC Ommen - FC Klazienaveen.

Vierde klasse A: Tollebeek - Bolsward, Franeker - Creil-Bant.

Vierde klasse D: Wildervank - DKB.

Vijfde klasse G: Ens - Steenwijk, Alcides - Blokzijl, Espel - VVAK, Nagele - Steenwijker Boys, VCG - MSC, SVBS’77 - NKVV.

Vrouwen

Topklasse: Be Quick’28 - Woezik (17.00).

Hoofdklasse A: Berkum - RCL.

Zondag

Hoofdklasse A: Alcides - Alphense Boys.

Oost

Eerste klasse E: Dalfsen - Stevo.

Tweede klasse J: Lemelerveld - Schalkhaar.

Vierde klasse G: SDOL - Hoonhorst, Haarle - Ulu Spor, SV Zwolle - Lettele.

Noord

Tweede klasse K: VENO - Dalen, Oerterp - EMMS, Drachten - Emmeloord.

Derde klasse D: USV - Olyphia, Raptim - FC Oldemarkt, Trinitas - Oranje Zwart.

Vierde klasse A: Wacker - Steenwijker Boys, RKO - Havelte, FC Kraggenburg - Ruinerwold.

Vijfde klasse A: Kuinre - Oosterstreek, Stânfries - Blankenham, Scheerwolde - Old Forward, IJhorst - Giethoorn.

Basketbal

BNXT League, Elite Gold: Telenet Giants Antwerp - Landstede Hammers (zo 15.00 uur).

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: HVE 2000 - Dalfsen (za 20.30), Cirkeltijgers - HV Zwolle (zo 12.30).

Korfbal

Korfbal League, kampioensgroep: DOS’46 - LDODK (za 20.00).

Overgangsklasse Bb: DOS Kampen - DOS (W) (za 20.30).

1Aa: OKO - KIOS (zo 15.30).

1Ab: Juventa - DOS-WK (za 18.50).

1Bb: ASVD - Oerterp (za 18.50).

2Ca: Zwart-Wit - Exakwa (za 16.35).

2Cb: Oranje Zwart - KVZ (za 18.45).

Volleybal

Vrouwen, topdivisie A: Alterno - VC Zwolle 2 (za 20.00).

Tweede divisie A: Volco - VC Zwolle 3 (za 18.00).

Tweede divisie B: Trivos - Flash (za 15.00).

Mannen, topdivisie A: Sudosa-Desto - Reflex (za 17.15).

Eerste divisie A: VVH - CSV (za 13.00).

Tweede divisie A: SVI - Sudosa-Desto 2 (za 15.00), VC058 - Reflex 2 (za 19.00), Side-Out - Stentor (za 19.00).

Waterpolo

Vrouwen, 1A: SWOL 1894 - OZ&PC (di 19.30).

Mannen, 1A: SWOL 1894 - OZ&PC (di 20.30).

3B: Deltasteur - ZPC De Hof (za 17.00), De Reest - TriVia (za 20.15).