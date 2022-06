Sportagenda Zwolle: beslissingen in het amateurvoetbal en de laatste speelronde in het korfbal

Sportagenda ZwolleDe sportcompetities gaan nu echt richting het einde. Voor de amateurvoetballers staat er veel finales in de nacompetitie op het programma, de ene strijdend om promotie, de ander vechtend tegen degradatie. In de korfbalcompetitie staan de laatste competitiewedstrijden op het programma, waarin Sparta uit Zwolle zich veilig kan spelen.

Na de halve finales van afgelopen dinsdag zijn er nog behoorlijk wat ploegen over die op hun niveau de nacompetitie kunnen winnen. Neem Batavia’90 uit Lelystad, kanshebber op een plaats in de eerste klasse. Die ploeg speelt in Oldebroek de finale tegen Hulzense Boys, de winnaar promoveert naar de eerste klasse. Ook Rouveen komt nog in aanmerking voor promotie. Als het in Lemele weet af te rekenen met De Zweef, maakt het de stap omhoog naar de tweede klasse.

Voor BAS en HTC staat er iets anders op het spel: handhaving in de derde klasse. De Biddinghuizenaren wonnen al twee wedstrijden in de nacompetitie, terwijl HTC dinsdag te sterk was voor SEH uit Heerde. BAS speelt in Hattem een finale tegen Daarlerveen, HTC moet in Meppel afrekenen met VHK. De formatie uit Sint Jansklooster kan zelf bij winst promoveren naar de derde klasse.

De vijfdeklassers Alcides, Steenwijk en Nagele krijgen zaterdag de kans om de kelderklasse van het district noord te verlaten en te promoveren naar de vierde klasse. Alcides moet daarvoor in Geesbrug winnen van SC Angelslo, Steenwijk moet in Akkrum afrekenen met Ouwe Syl en Nagele gaat in Ruinen de strijd aan met SETA. Bij winst kan het promotiefeest gevierd worden.

In het korfbal is het vooral een belangrijke zaterdag voor Sparta uit Zwolle. Die formatie speelt een uitwedstrijd bij NKC’51 en bij winst is het sowieso zeker van handhaving in de overgangsklasse. Verliezen de Zwollenaren, dan zijn ze afhankelijk van resultaten elders en kan er eventueel een beslissingswedstrijd tegen ASVD volgen. De Drontenaren weten dat ze die wedstrijd hoe dan ook moeten spelen, op de ranglijst kunnen ze niet meer stijgen. In de tweede klasse heeft Exakwa nog een kleine kans op het kampioenschap, koploper KVZ moet dan verliezen van nummer drie HHV.

Voetbal

Oost zaterdag

Voor plaats in eerste klasse: Batavia’90 - Hulzense Boys (14.30, Oldebroek).

Voor plaats in tweede klasse: SC Rouveen - De Zweef (14.30, Lemele).

Voor plaats in derde klasse: BAS - Daarlerveen (14.30, Hattem), VHK - HTC (14.30, Meppel).

Noord zaterdag

Voor plaats in eerste klasse: FC Meppel - Gorecht (15.00, Beilen).

Voor plaats in derde klasse: Borger - SVN’69 (14.00, Pesse), Holwierde - DKB (14.30, Nieuw-weerdinge), Waterpoort Boys - Tonego (14.30, Balk).

Voor plaats in vierde klasse: SC Angelslo - Alcides (14.30, Geesbrug), Ouwe Syl - Steenwijk (14.30, Akkrum), Nagele - SETA (14.30, Ruinen).

Noord zondag

Voor plaats in derde klasse: Schoonebeek - USV, RKO - Thor (beide 14.00).

Voor plaats in vierde klasse: IJhorst - BEW (13.00, Meppel), Tijnje - Kuinre (14.00, Joure), Hoonhorst - DAVO (14.00, Lettele).

Vrouwen

Voor plaats in hoofdklasse: Berkum - IJFC (za 15.00).

Korfbal

Overgangsklasse A: NKC’51 - Sparta (16.00).

Overgangsklasse B: Wit-Blauw - Dindoa, DOS Kampen - KVA, ASVD - Antilopen.

Eerste klasse B: Quick’21 - KIOS (14.30), Juventa - AKC (Al)

Tweede klasse C: Exakwa - Thrianta (16.00).

Tweede klasse D: EKC Nääs - Oranje Zwart (15.45).