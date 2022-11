Sportagenda Zwolle: DOS’46 begint aan Korfbal League, Flevo Boys treft SC Genemuiden, derby in de polder

Programma zwolle Sportagen­da Zwolle: Staphorst naar titelkandi­daat, derby’s te over, HC Zwolle krijgt Ede over de vloer

Het wordt op sportgebied ongetwijfeld een mooi weekeinde, want er staan, zeker in het amateurvoetbal, een groot aantal krakers op het programma. Wat te denken van het treffen in de vierde divisie B tussen SC Genemuiden en Olde Veste? Of de stadsderby tussen KHC en DOS Kampen? Spektakel gegarandeerd, zou je zeggen.

4 november