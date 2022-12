Sportagenda Zwolle: Kelderkraker in vierde divisie, derby in Bergentheim, volleybalsters sluiten 2022 af

Programma ZwolleHet laatste volledige sportweekend van 2022 staat voor de deur, want na dit weekend gaan in ieder geval de amateurvoetballers in winterslaap. De laatste speelronde mag er zijn, want wat te denken van de kelderkraker in de vierde divisie B tussen Flevo Boys en d’Olde Veste’54?

Die wedstrijd gaat ergens om, dat mag je gerust zo stellen. Beide ploegen vechten namelijk al wekenlang om uit de onderste regionen te kruipen, maar echt slagen wil dat nog niet. Olde Veste is met 10 uit 14 de nummer 15 van de ranglijst, Flevo Boys is met slechts een punt meer de nummer dertien. Zeker voor Flevo Boys is dat een positie waar vooraf geen rekening mee werd gehouden, de ploeg van trainer Arjen Postma is op dit moment al vijf wedstrijden zonder overwinning. De opponent van zaterdag deed vorige week wel goede zaken, want het won met 1-0 van de amateurs van Ajax.

Lager in het amateurvoetbal staan er uiteraard ook weer een paar mooie krakers op het programma. Neem DOS Kampen tegen asv Dronten in de eerste klasse E, maar ook een wedstrijd als VSW - CSV’28 is er eentje om in de gaten te houden. Dat geldt ook voor het onderonsje in Bergentheim, die ploeg gaat de strijd aan met de buren van Kloosterhaar. Met de auto is het van het ene naar het andere dorp een minuutje of 10 rijden, dus noem dat vooral een derby.

Voor de volleybalsters van VC Zwolle Topvolleybal staat ook de laatste wedstrijd van 2022 op het programma. En dat wordt een fikse klus, want zaterdagavond komt Sliedrecht Sport naar Zwolle. Dat is een van de topteams in de eredivisie, op dit moment achter koploper VV Utrecht de nummer twee. De wedstrijd in het Landstede Sportcentrum begint om 20.00 uur.

Voetbal

Eerste divisie: PEC Zwolle - Helmond Sport (ma, 21.00).

Tweede divisie: Noordwijk - HHC Hardenberg (14.30).

Derde divisie: Sparta Nijkerk - Urk, Sportlust’46 - Staphorst (beide 15.00).

Vierde divisie B: Ajax - Berkum (14.30), DETO - SC Genemuiden (14.45), Flevo Boys - d’Olde Veste’54 (15.00).

Oost

1E: WHC - Go-Ahead Kampen (14.30), KHC - Achilles’12 (14.45), SVI - Hulzense Boys, DOS Kampen - asv Dronten (beide 15.00).

2I: WVF - Hatto-Heim, ZAC - AGOVV (beide 14.30), Unicum - FC Horst, Batavia’90 - OWIOS, IJVV - DESZ (allen 15.00).

2J: FC Meppel - Nieuwleusen, Vroomshoopse Boys - Gramsbergen (beide 15.00).

3B: Hoevelaken - Swift’64 (14.30).

3C: Hattem - Dieze West (13.30), Avereest - VHK, FC Ommen - SC Rouveen, ASC’62 - Zwolsche Boys, SC Lutten - Olympia’28, Heerde - DVC Dedemsvaart (allen 14.30).

3D: Bergentheim - Kloosterhaar, SVVN - Mariënberg, (beide 14.30), Rigtersbleek - Bruchterveld (15.30).

4D: BAS - VEVO (14.30).

4E: Reaal Dronten - MSC (13.30), ’s-Heerenbroek - HTC, Kampen - Zalk, VSW - CSV’28 (allen 14.30), Ulu Spor - Wijthmen (15.00), Alcides - Wilsum (17.00).

4F: Voorwaarts V. - Lemele, SVV’56 - Sportclub Rijssen (beide 14.30).

Noord

3A: DWP - SVM (14.30).

3D: Borger - DKB (14.00), Vitesse’63 - FC Zuidlaren (14.30).

4A: Tonego - SVN’69, Sleat - Nagele, TOP’63 - IJVC (allen 14.30), SC Franeker - Creil-Bant (15.00).

5A: Blokzijl - Mulier, Ens - LSC 1890, De Walde - Espel (allen 14.30).

5G: SC Angelslo - Steenwijk, SVBS’77 - Bargeres (beide 14.30), Steenwijker Boys - Zuidwolde (17.00).

Zondag

Vierde divisie A: Alphense Boys - Alcides (za, 20.00).

Oost

2I: Lemelerveld - Vorden (14.00).

4G: Broekland - Hoonhorst (14.00).

5E: Batavia’90 - SV CCW’16, DAVO - SV Zwolle, Vilsteren - Epse (allen 14.00).

Noord

1E: Dalfsen - SVBO (14.00).

2J: SC Emmeloord - LSC 1890, VENO - Drachten, EMMS - HODO (allen 14.00).

3A: Dwingeloo - Oranje Zwart, RKO - Steenwijkerwold, Steenwijker Boys - Read Swart, Wacker - FC Oldemarkt (allen 14.00).

4A: FC Kraggenburg - VV Stânfries, VWC - Ruinerwold, SC Balkbrug - SV Olyphia, Havelte - IJhorst (allen 14.00), Ruinerwold - Sportclub Makkinga (do, 19.30).

5A: Kuinre - Aengwirden (14.00).

5B: BEW - Scheerwolde, Giethoorn - Uffelte, Oosterstreek - Blankenham (allen 14.00).

Vrouwen

Eredivisie: PEC Zwolle Vrouwen - VV Alkmaar (Vr, 18.00).

Topklasse: Ter Leede - Be Quick’28 (14.00).

Basketbal

BNXT League: Donar - Landstede Hammers (zo, 15.00).

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: V.A.K.O. - SV Dalfsen (zo, 13.25), HV Zwolle - Actief Kl. (zo, 13.45).

Korfbal, zaal

Korfbal League: DOS’46 - DVO (20.00).

Hoofdklasse A: Sparta - AVO (17.00).

Overgangsklasse A: KIOS - Quick'21/Vlug en Vaardig (18.20), Juventa - Ritola (18.30).

Overgangsklasse B: Wit-Blauw - Dindoa (20.30).

Eerste klasse A: Exakwa - DOS Kampen (17.50), ASVD - CSL (19.00).

Tweede klasse B: Emmeloord - Club Brothers (16.35).

Tweede klasse C: Regio’72 - Oranje Zwart (17.15).

Volleybal

Vrouwen, eredivisie: VC Zwolle Topvolleybal - Sliedrecht Sport (20.00).

Eerste divisie A: VC Zwolle 2 - Donitas 2 (14.30).

Tweede divisie A: VC Zwolle 3 - Donitas 3 (17.00), VC Grijpskerk - Flash Nieuwleusen (19.00).

Tweede divisie B: SSS - Volco (16.00).

Mannen, topdivisie A: Reflex - Sudosa-Desto (18.00).

Eerste divisie A: VVH - Set-Up (13.00), VC Zwolle - Donitas (17.00), CSV - Pegasus (19.30).

Tweede divisie A: SVI - Side-Out (15.00), Reflex 2 - Exstudiantes (15.30).

Waterpolo

Vrouwen, eerste divisie B: SWOL 1894 - Mokum SG (18.35).

Mannen, eerste divisie A: BZ&PC - SWOL 1894 (14.00).

Derde divisie C: Deltasteur - De Walvisch (17.45), De Mors - De Reest (18.15)