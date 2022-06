Sportagenda Zwolle: korfballers spelen weer, nacompetitie voor amateurvoetballers

Voor hoofdklasser SC Genemuiden is het zaak om zaterdag de volgende ronde van de nacompetitie te halen. De ploeg van trainer René van der Weij speelt een uitwedstrijd bij SC Feyenoord en verdedigt in Rotterdam een 1-0 voorsprong. Die heeft het verkregen door het duel van afgelopen dinsdag te winnen, het doelpunt werd gemaakt door Thijs Dekker.

In de lagere regionen van het amateurvoetbal gaat de nacompetitie zaterdag beginnen. Zo treffen Be Quick’28 en Unicum, de ploegen die azen op promotie naar de eerste klasse, elkaar in de eerste ronde, terwijl BAS een thuiswedstrijd speelt tegen ‘t Harde. De Biddinghuizenaren moeten drie keer winnen om derdeklasser te blijven, ‘t Harde wil dezelfde route afleggen om te promoveren naar dat niveau. In noord is het op zaterdag vooral een drukte van belang in de nacompetitie om een plaats in de vierde klasse. Alcides, Steenwijk en Nagele gaan allemaal beginnen aan het toetje.

Naast het voetbal is er ook nog plaats voor korfbal. Na een vrije week gaat de beslissende fase van de veldcompetitie beginnen. Sparta vecht om in de overgangsklasse te blijven en speelt zaterdag tegen Nic., terwijl in de overgangsklasse B ASVD op bezoek gaat bij Dindoa. Wit-Blauw en DOS Kampen komen ook nog in actie.

Voetbal

Voor plaats in derde divisie: SC Feyenoord - SC Genemuiden (13.00).

Oost zaterdag

Voor plaats in eerste klasse: Be Quick’28 - Unicum, Batavia’90 - Sparta Enschede (15.00).

Voor plaats in tweede klasse: SC Rouveen - SVVN, ASC’62 - Hellendoorn.

Voor plaats in derde klasse: BAS - ‘t Harde, VHK - Blauw Wit’66.

Noord zaterdag

Voor plaats in eerste klasse: Kollum - FC Meppel.

Voor plaats in tweede klasse: ONT - SVM, Be Quick 1887 - FC Ommen.

Voor plaats in derde klasse: Middelstum - DKB.

Voor plaats in vierde klasse: Nieuw Balinge - Alcides, Eastermar - Steenwijk, Heerenveen - Nagele (17.00).

Noord zondag

Voor plaats in tweede klasse: HOC - FC Oldemarkt, Sellingen - Steenwijkerwold.

Voor plaats in derde klasse: USV - Schoonebeek, RKO - Thor.

Voor plaats in vierde klasse: Kuinre - Houtigehage.

Korfbal

Overgangsklasse A: Sparta - Nic.

Overgangsklasse B: Antilopen - Wit-Blauw, DOS (W) - DOS Kampen, Dindoa - ASVD.

Eerste klasse B: OKO - Juventa, KIOS - CSL.

Tweede klasse C: Regio’72 - Exakwa.

Tweede klasse D: Oranje Zwart - Devinco.