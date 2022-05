Sportagenda Zwolle: Krakers in het amateurvoetbal, strijd om plaats drie voor Regio Zwolle, dubbel programma waterpolosters SWOL 1894

In de hoofdklasse B gaat de titelrace tussen Urk, SC Genemuiden en RKAV Volendam. Eerstgenoemde heeft met nog vijf wedstrijd te gaan een voorsprong van vijf punten en is dus de favoriet voor het winnen van het kampioenschap. Genemuiden staat op gelijke hoogte met Volendam en moet dus hopen op misstapjes van Urk. Genemuiden speelt zaterdag een uitwedstrijd bij SDC Putten, Urk treft thuis Eemdijk en Volendam gaat op bezoek bij Berkum. Flevo Boys, de laatste regionale troef in deze competitie, speelt uit bij De Dijk.

Voor de volleyballers van Regio Zwolle Volleybal wacht zaterdag het tweede en laatste duel in de strijd om plaats drie. In het eigen Landstede Sportcentrum moet de ploeg met 3-0 of 3-1 winnen van VC Sneek om een golden set af te dwingen. Landstede Hammers, ook gebruiker van het sportcentrum, speelt zaterdag het derde duel in de halve finale van de play-offs. In de serie tegen Zorg en Zekerheid Leiden is het 2-0, waardoor een nederlaag op zaterdag funest is voor de Zwollenaren.

Kampioenschap SWOL 1894?

De waterpolosters van SWOL 1894 kunnen aankomend weekeinde het kampioenschap in de eerste divisie A op hun naam zetten. De Zwolse ploeg gaat op bezoek bij directe concurrent HBW en moet daar winnen om die kans in leven te houden. Als SWOL bij HBW wint, dan is het een dag later mogelijk feest. Tegenstander is dan ZPC Amersfoort en bij een punt of meer kan het Zwolse feest losbarsten.

Voetbal

Tweede divisie: HHC Hardenberg - Quick Boys.

Derde divisie: Staphorst - ACV.

Hoofdklasse B: SDC Putten - SC Genemuiden, Berkum - RKAV Volendam (14.45), Urk - Eemdijk (15.00), De Dijk - Flevo Boys (15.00).

Oost

1D: De Merino’s - SVI, Bennekom - KHC (15.00), DOS Kampen - Go-Ahead Kampen (18.00).

2G: Lelystad’67 - Veensche Boys, Batavia’90 - asv Dronten (15.00), OVC’85 - Unicum (15.00).

2H: ASC’62 - Be Quick’28, WVF - Enter Vooruit, IJVV - Vroomshoopse Boys (15.00), Quick’20 - ZAC (15.00).

3C: Olympia’28 - BAS, Zwolsche Boys - HTC, Swift’64 - SC Rouveen (15.00).

3D: Bergentheim - Bruchterveld, ASV’57 - Hardenberg’85, Kloosterhaar - Voorwaarts V, Mariënberg - AJC’96.

4D: ‘t Harde - VHK, Kampen - Dieze West, Wijthmen - VSW, Wilsum - Reaal Dronten, Noord Veluwe Boys - Zalk, ‘s-Heerenbroek, CSV’28.

4F: AVC Heracles - Lemele, Achilles’12 - SVV’56 (16.30).

Noord

1E: Oranje Nassau - d’Olde Veste’54 (15.00).

2J: Elim - Gramsbergen, The Knickerbockers - DESZ (14.45), FC Meppel - Drenthina (15.00).

3A: SVM - Sneek Wit Zwart, Willemsoord - Makkum, Tonego - VV Heeg (15.00).

3D: SVN’69 - Avereest (13.30), Fit Boys - DVC Dedemsvaart, Vitesse’63 - SC Lutten, Nieuwleusen - FC Klazienaveen, FC Ommen - ZZVV.

4A: TOP’63 - Tollebeek, Delfstrahuizen - Creil-Bant.

5G: NKVV - Ens, VVAK - Nagele, Espel - Blokzijl, Alcides - Steenwijk, MSC - VCG (beide 15.00), Steenwijker Boys - SVBS’77 (17.00).

Zondag

Oost

1E: Heino - Dalfsen.

2J: FC Suryoye-Mediterraneo - Lemelerveld.

4G: Hoonhorst - Lettele, SV Zwolle - Broekland, Ulu Spor - Raalte.

5A: Haaksbergen - Vilsteren.

Noord

2K: Zuidwolde - SC Emmeloord, Dalen - VENO.

3D: Trinitas - FC Oldemarkt, SC Olyphia - USV, Steenwijkerwold - VV Sweel.

4A: VV Lemmer - Ruinerwold, Steenwijker Boys - FC Kraggenburg, Wacker - RKO, Havelte - VWC.

4D: EHS’85 - SC Balkburg.

5A: FC Fochteloo - Blankenham, Giethoorn - Scheerwolde, IJhorst - Kuinre.

Vrouwen

Topklasse A: Woezik - Be Quick’28 (16.30).

Hoofdklasse A: RCL - Berkum (14.30).

Basketbal

Mannen, play-offs, halve finale: Zorg en Zekerheid/Leiden - Landstede Hammers (20.00).

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: Cirkeltijgers - Dalfsen (zo 13.00), HV Zwolle - SDOL (13.45).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse A: Gooische - HC Zwolle (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse B: Push - HC Zwolle (zo 14.45).

Korfbal

Ereklasse A: DOS’46 - KCC (19.00).

Overgangsklasse A: Sparta - OWK (15.30).

Overgangsklasse B: Dindoa - DOS Kampen (15.30), Wit-Blauw - KVA (15.30), ASVD - DOS (W) (15.30).

Eerste klasse B: Juventa - Handich (15.30).

Tweede klasse C: Thrianta - Exakwa (15.30).

Tweede klasse D: Oranje Zwart - Elburg (15.30).

Tennis

Gemengd, hoofdklasse 1: Domstad - Meppel (zo 10.00).

Mannen, eerste klasse 4: ZLTB - Ludica (zo 10.30).

Volleybal

Vrouwen, eredivisie, play-offs om derde plaats: Regio Zwolle Volleybal - VC Sneek (za 20.00).

Tweede divisie B: Heyendaal - Flash Nieuwleusen (za 13.00).

Waterpolo

Vrouwen, eerste divisie A: HBW - SWOL 1894 (vr 18.30), SWOL 1894 - ZPC Amersfoort (za 20.15).

Mannen, eerste divisie A: SWOL 1894 - BZC Brandenburg (za 18.55).

Derde divisie B: VKC’03 - Deltasteur (za 17.30), De Reest - Nunspeet (za 20.10).