Sportagenda Zwolle: Vol programma voor voetballers, Landstede Hammers begint aan halve finale

sportagenda zwolleEen vol doordeweeks sportprogramma, want in het amateurvoetbal staan er veel wedstrijden op het programma. Dinsdag spelen de zaterdagteams, op donderdag komen er veel zondagploegen in actie. De basketballers van Landstede Hammers gaan beginnen aan de halve finale van de play-offs.

Vooral in de competities met veertien teams wordt er een doordeweeks programma afgewerkt. KHC speelt een belangrijke thuiswedstrijd tegen Hierden, daarin moet het zich naar de veilige zone zien te voetballen. In de tweede klasse G gaat de titelrace tussen asv Dronten en Batavia’90 verder. Beide ploegen willen ongetwijfeld foutloos blijven, want zaterdag wacht de topper tussen deze twee teams. Asv Dronten gaat dinsdag op bezoek bij Lunteren, Batavia’90 reist af naar FC Horst.

In de noordelijke derde klasse D kan dinsdag feestgevierd worden door Nieuwleusen, dat de titel kan pakken bij een zege tegen Avereest.

De basketballers van Landstede Hammers beginnen dinsdag aan de halve finale van de play-offs, waarin landskampioen Zorg en Zekerheid Leiden de tegenstander is. De Hammers bereikten de halve finale door in een best-of-three af te rekenen met Feyenoord Basketball. Er wacht dinsdag (20.00 uur) eerst een uitwedstrijd in Leiden, twee dagen later wordt er gespeeld in Zwolle. Dan is de tip-off om 19.30 uur.

Voetbal

Oost zaterdag

1D: Go-Ahead Kampen - Nunspeet, KHC - Hierden, (beide di 19.30), SVI - DOS’37, DZC’68 - DOS Kampen (beide 20.00).

2G: FC Horst - Batavia’90, Unicum - sv Lelystad’67, (beide di 19.30), Lunteren - asv Dronten (di 20.00).

2H: Den Ham - Be Quick’28, ZAC - IJVV (beide di 19.30), Quick’20 - WVF (di 20.00).

3C: Elspeet - Olympia’28, Hattem - HTC (beide di 19.30), ESC - Zwolsche Boys (di 19.45), SC Rouveen - VIOS Vaassen, Swift’64 - Hatto Heim, BAS - DSV’61 (allen di 20.00).

3D: AJC’96 - Hardenberg’85, Bergentheim - Wilhelminaschool, Mariënberg - ASV’57, De Zweef - Kloosterhaar, Bruchterveld - DES (allen di 19.30).

4F: Lemele - BZSV de Blauwwitters, Daarlerveen - SVV’56 (beide di 19.30).

Noord zaterdag

1E: PKC’83 - d’Olde Veste’54 (di 19.30).

2J: Gramsbergen - Drenthina (di 19.30), DESZ - NEC Delfzijl, Elim - FC Meppel (beide di 20.00).

3A: DWP - Tonego (di 19.30), Workum - SVM, Oudehaske - Willemsoord (beide di 20.00).

3D: BSVV - FC Ommen, Hoogeveen - Vitesse’63, FC Klazienaveen - SVN’69, Avereest - Nieuwleusen, DVC Dedemsvaart - Hollandscheveld (allen di 19.30).

4A: Creil-Bant - SC Franeker (di 19.30), Tollebeek - Sleat (di 20.00).

4D: DKB - SVBO (di 19.30).

Oost zondag

1E: Dalfsen - TVC’28 (do 19.30).

2J: Schalkhaar - Lemelerveld (do 20.00).

4G: Ulu Spor - Haarle (wo 19.30), Holten - Hoonhorst, Raalte - SV Zwolle (do 19.30).

Noord zondag

2K: VENO - EMMS (wo 20.00), GAVC - SC Emmeloord (do 19.30).

3D: FC Oldemarkt - Raptim, Oldeholtpade - Steenwijkerwold, USV - Oranje Zwart (allen do 19.30).

4A: FC Kraggenburg - VV Lemmer, RKO - Ruinerwold, Sportclub Makkinga - Havelte (allen do 19.30).

5A: Kuinre - Old Forward, Blankenham - VV Stanfries, Giethoorn - IJhorst, Scheerwolde - Diever-Wapse (allen do 19.30).

Basketbal

Mannen, play-offs, halve finale: ZZ Leiden - Landstede Hammers (di 20.00), Landstede Hammers - ZZ Leiden (do 19.30).

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: HVE 2000 - Dalfsen (do 19.30).

Korfbal

Ereklasse A: DOS’46 - LDODK (wo 20.45).

Waterpolo

Vrouwen, eerste divisie A: HBW - SWOL 1894 (vr 18.30).