Sportclub Deventer pakt eerste zege na krankzinnige slotfase

In Deventer was de thuisploeg vooral in de tweede helft de bovenliggende partij, maar moest het gedurende het duel toch twee keer terugkomen van een achterstand van twee goals. Met nog een kwartier te gaan stond het 2-4, maar de ploeg van Johan van Ommen wist de stand dankzij twee goals van uitblinker Daan Vegelin nog gelijk te trekken. De 4-4 viel in de 91ste minuut, zagen ook de dolblije fans van de thuisploeg.

Van Ommen zag vervolgens al van tevoren aankomen wat er zou gaan gebeuren. “Ik zij vlak na de 4-4 tegen mijn bank: de 5-4 gaat zo nog vallen.”. In de 94ste minuut werd de 5-4 inderdaad binnengeschoten door invaller Tijn Vegelin, waarna het feest helemaal los kon barsten. “Hier staat een blije trainer. Een meer dan terechte overwinning, vooral op basis van de tweede helft. Vooral in de omschakeling kan het en moet het nog wat beter, maar deze drie punten zijn wel heel lekker.”, aldus van Ommen na afloop. Na acht duels is het de eerste driepunter voor Sportclub Deventer in de vierde klasse, dat hiervoor ondanks het goede spel nog maar een puntje uit zeven duels had verzameld.