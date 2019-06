Sportclub Deventer verwelkomt vijf nieuwe spelers

ORANJE Oranje O16 met viertal uit de regio: Van Bentem, Diekman, Maatman en Noordman

15:21 De regio is goed vertegenwoordigd in de selectie van Oranje O16, die een oefenwedstrijd gaat spelen tegen Japan. Vier speelsters van clubs uit de buurt maken de voorbereiding op het toernooi om de Nordic Cup in Zweden mee.