Sportclub Deventer wordt alsmaar jonger en jonger

Tevreden gezichten na spannend bekerduel in Wesepe

12 september In een spannende bekerwedstrijd heeft SC Klarenbeek met 2-3 gewonnen van SC Wesepe. De vierdeklasser had twee doelpunten van Leon Brouwer nodig om de thuisploeg die een klasse lager acteert te verslaan. De kersverse trainer Wilco Klomp van Wesepe was echter niet ontevreden: ‘de eerste helft was van een ontzettend hoog niveau’.