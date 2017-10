Sportclub Genemuiden morst punten

De wedstrijd tegen v.v. Eemdijk kreeg niet het gewenste gevolg waar men op voorhand had gehoopt, de 2-1 eindstand die de thuisploeg de overwinning bracht was meer dan terecht. SC Genemuiden was geen schimp van het team wat een week eerder SDC Putten genadeloos over de knie legde, het was mede dankzij de uitstekende keepende Beukeveld dat het slechts bij 2-1 bleef.

Sportclub Genemuiden begon de wedstrijd zonder Omar Kavak, privé omstandigheden maakten het dat hij later bij het elftal aansloot en de eerste helft niet inzetbaar was.

De beginfase van de wedstrijd was een aftastende, het spel golfde op en neer en zowel Eemdijk als Genemuiden leek zoekende te zijn. De eerste mogelijkheid was voor v.v. Eemdijk, Argjend Selimi werd aangespeeld door Jasper Bolland maar kordaat ingrijpen van Roelof de Jong voorkwam een voorsprong. Niet veel later was het wel raak, een vrije trap genomen door Floris Mulder ging langs alles en iedereen heen en verdween tergend langzaam achter doelman Beukeveld. Deze achterstand noopte SC Genemuiden om een tandje bij te zetten, het probeerde de druk op te voeren wat maar ten dele lukte.

Wonder

Buiten een schotje van Sijmon Eenkhoorn op doelman Gerben Jan Ruizendaal, die hem allerminst van slag bracht kwam SC Genemuiden dan ook niet. Het gevaar van deze middag bleek hoofdzakelijk bij de thuisploeg weg te komen. Dat Sportclub de rust in ging met maar slechts één tegentreffer mag dan ook een wonder heten, op slag van rust was het Raymond Beukeveld die door zijn kordaat optreden erger voor kwam. Evert Brouwers en Argjend Selimi kregen beiden nog de mogelijkheid om het doelsaldo wat op te krikken, maar gelukkig bleef Sportclub dit bespaard.

Sportclub begon de 2e helft in ieder geval met een dubbele wissel, Omar Kavak werd gebracht voor Frank Kuurman en Rick Doorn werd vervangen door Nick Buitink. Maar opnieuw was het v.v. Eemdijk die via een razend snelle counter toesloeg, de op stoom komende Evert Brouwers werd geen strobreed in de weg gelegd. Hij mocht breed leggen op Argjend Selimi, deze pikte de bal goed op en met een droge schuiver bezorgde hij v.v. Eemdijk een 2-0 voorsprong.

Jacht

Met nog veertig minuten te gaan wist Sportclub waar het aan toe was, de jacht op een doelpunt werd dan ook in gang gezet. De eerste mogelijkheid was een slim balletje van Omar Kavak, maar hij vond doelman Ruizendaal op zijn weg. Danny Menting had later meer geluk, vanuit een corner was hij het die Sportclub weer hoop gaf door de bal hard in te koppen. Verder dan dit enen doelpunt zou SC Genemuiden niet komen, het ontbrak Sportclub simpelweg aan scherpte.

Gele kaart

Kleine irritaties staken de kop op, dit koste Raymond Beukeveld en Joran Pot een gele kaart. De inbreng van Frank Jansen, hij kwam binnen de lijnen voor Sijmon Eenkhoorn bracht ook niet het gewenste effect. Een strak genomen corner door v.v. Eemdijk werd maar ter nauwer nood gemist door Jorni Camps, zijn kopbal ging maar net naast.

Een zekere treffer van Maikel de Harder zorgde ervoor dat SC Genemuiden mocht blijven geloven in een goede afloop, de kopbal van Jacco Riemens die volgde had zomaar de gelijkmaker kunnen zijn maar ook hem lukte het deze middag niet. Eemdijk bleef ook in de slotminuten gevaarlijk, maar verzuimde om het af te maken. Het schot van Anne van der Kolk en de bal van Jacco Riemens op de paal bij het verstrijken van de tijd, hadden Sportclub wellicht nog dat enen puntje kunnen brengen. Een punt wat waarschijnlijk het hoogst haalbare zou zijn geweest, maar ook dat zat er deze middag niet in.