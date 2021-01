Sportclub Lochem en trainer Golstein willen tot in lengte van jaren samenwerken

Sportclub Lochem wil de trainer ook na zijn vertrek betrokken houden bij de vereniging. Beide partijen zijn daar nog over in gesprek. Voorzitter Jakob Boelens: ,,Henry is niet alleen een van de beste trainers uit de regio, hij heeft ook een enorm netwerk. We zien Henry als iemand die veel waarde kan toevoegen aan onze voetbalinhoudelijke ambities, mogelijk ook in andere rollen dan die van hoofdtrainer.”