Sportprogramma Zwolle eo.: Sportclub Genemuiden moet het nu laten zien, derby's in Kampen en Zwolle

SC Genemuiden is zaterdag aan zet in de hoofdklasse B. De ploeg van coach René van der Weij heeft de minste verliespunten van allemaal, maar moet nog wel duels inhalen. Te beginnen op sportpark De Burcht van NSC Nijkerk. Genemuiden speelde ruim drie maanden geleden haar laatste competitiewedstrijd, op 27 november bij AZSV (0-0), met het laatste doelpunt van Kay Velda (2-1 tegen SDC Putten) werd begin november de eerste periodetitel verdiend.

Op lager niveau zijn er derby's. In de eerste klasse tussen DOS Kampen en KHC, twee teams in het tweede deel van de ranglijst. En in Windesheim staat VSW tegenover Wijthmen, voor de kleine clubs is dat een regelrechte klassieker.