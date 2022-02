Sportprogramma Zwolle eo.: Urk en SC Genemuiden spelen klassieker in de hoofdklasse, spannende derby’s bij WVF en Kloosterhaar

WSV’er Mark Tuijtel kan zijn geluk niet op, eindelijk kan hij weer voetballen

Hij is zó blij weer op het veld te staan, want een slepende heupblessure hield hem lang aan de kant. De woorden van WSV-rechtsback Mark Tuijtel galmen nog even door. Hij is een bijzonder tevreden man. Zeker na de 1-0 zege op DVC’26, door een treffer van Jorrel Herboldt. ,,We kunnen zeker bovenin mee gaan draaien.”

