Sprookje van Berkum krijgt meer hoofdstukken

Niet SteDoCo, maar Berkum heeft na de eerste wedstrijd het beste uitzicht op een plaats in de finale van de nacompetitie, voor een plaats in de derde divisie. De Zwolse hoofdklasser - de outsider - wint het eerste duel in Hoornaar verrassend (1-2).

Wie bij het verlaten van het veld de oren goed te luister legt, weet snel hoe de spelers van Berkum zich voelen. 'Atlético Madrid', klinkt het, op weg naar de kleedkamer. Berkum heeft in Zuid-Holland niet gespeeld voor de schoonheidsprijs, maar wel een geweldig resultaat geboekt. Precies zoals de tweede club van Madrid dat ook geregeld doet.

Op papier is SteDoCo, de nummer drie van de sterk ingeschatte hoofdklasse A, de favoriet. Coach Frans Adelaar heeft een selectie met uitstekende voetballers, die niet woonachtig zijn in de kleine standplaats Hoornaar. SteDoCo komt ook met orkaankracht uit de startblokken in de warmte. Het is lange tijd onduidelijk of er wel gespeeld kan worden, vanwege de gekke weersomstandigheden. Maar scheidsrechter Prooi beslist na een half uur wachten dat het kan. En het kan.

Berkum overleeft in het eerste kwartier, en heeft het geluk dat de thuisclub wat kansen laat liggen. De Zwolse uitdager springt veel beter met de mogelijkheden om. Youp Kok opent de score met een omhaaltje. En in het laatste kwartier zorgt Johnsen Bacuna voor 1-2. Dat mag een verrassende uitslag genoemd worden omdat SteDoCo meer kansen krijgt. De ploeg ziet onderweg nog een bal op de paal springen. Maar op het voornaamste vlak - doelpunten maken - blijft het bij een treffer van Remco Buist. ,,Wij waren heel effectief", zegt trainer Arno Hoekstra. ,,Dat is dit seizoen weleens anders geweest."

Met de winst op zak weet Berkum dat de strijd nog niet is beslist, zaterdag volgt in Zwolle de tweede partij. De tegenstander voor de finales - dinsdag en zaterdag - lijkt wel bekend. Dat wordt met 99 procent zekerheid Capelle. De nummer 15 van de derde divisie heeft in het eerste duel duidelijk afgerekend met Excelsior'31 (2-4). ,,Het is lekker om hier met een voorsprong op zak weg te gaan", aldus Hoekstra. ,,De spelersgroep wil graag hogerop, de derde divisie in. Zo hebben we vanavond ook gespeeld. De spelers hebben keihard gewerkt."