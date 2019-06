Sprookje van Heerde is plotseling voorbij

Na rust drong GAVC meer aan. Het kwam na krap een uur spelen op gelijke hoogte en een paar minuten later was het al 2-1. Heerde probeerde nog iets te forceren, maar kwam niet meer tot kansen. ,,De stemming in de kleedkamer is even kloten, maar het is mooi dat we dit gehaald hebben. We gaan met een opgeheven hoofd naar huis”, zei Verhoef.