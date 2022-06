Sprookjesboek klapt snoeihard dicht voor heldhaftig FC Meppel, broers Fidom stoppen niet onopgemerkt

De emotie is met bakken vol van het gezicht te scheppen als Camiel Fidom (32) meteen na de verloren finale zijn verhaal doet. Eerst krijgt de KNVB de volle laag, daarna is scheidsrechter Brinkman aan de beurt, om vervolgens te eindigen in berusting vanwege zijn laatste duel. ,,Waarom zet de KNVB een jonge pipo van een scheidsrechter op zo’n belangrijk duel? Ik werd in de extra tijd omver gebeukt en had daar absoluut een penalty moeten hebben. Ach, misschien misten we vandaag ook net dat stukje finesse om deze prachtige weken met promotie af te sluiten. En dus klapt het boek op deze manier dicht, ja. Ik heb teveel van het lichaam gevraagd om tot mijn veertigste door te gaan.’’