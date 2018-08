SSA Ratti-Socii: Opmaat tot fusie of toch weer op eigen benen?

De combinatie beschikt over tien seniorenteams (zeven mannenteams op zondag, een op zaterdag en twee vrouwenteams). De samenwerking geldt voorlopig voor drie jaar en daarna wordt geëvalueerd. Een uit zes personen samengestelde commissie (drie van Ratti, drie van Socii) kwam met een uitgewerkt plan naar beide besturen.

Win-win-situatie

André Balvert is interim-voorzitter van Ratti en maakt deel uit van de commissie. ,,Na een overleg tussen de voorzitters van Vorden, Socii en Ratti kwam een nauwere samenwerking tussen ons en Socii ter sprake. Wij hebben al enkele seizoenen geen elftal meer in de standaardklasse en het eerste team van Socii presteerde ook beneden peil. We zagen een duidelijke win-win-situatie. Vervolgens is het balletje gaan rollen en werd een commissie geformeerd die voorbereidende werkzaamheden ging verrichten."

Roland Wolbrink van Socii - ook van de commissie - legt uit: ,,Na drie jaar wordt bekeken hoe een en ander is verlopen. Er is dan de mogelijkheid nog drie seizoenen door te gaan en vervolgens wordt besloten of de samenwerking tot een fusie leidt of dat de clubs weer op eigen benen gaan staan. Maar de wens om te fuseren kan ook al eerder realiteit worden."

Hecht geheel

Aan de nieuwe trainer Ronnie Baten (56) uit Groenlo de taak van het spelersmateriaal van beide clubs een hecht geheel te maken. ,,Een mooie uitdaging om een zo sterk mogelijk elftal samen te stellen. We hebben inmiddels een aantal trainingen achter de rug en ik heb al een goed beeld gekregen van de kwaliteiten van de beschikbare spelers. Ik kan werken met een groep van ongeveer 25 voetballers."

Wolbrink is blij met Baten. ,,Hij is een man met ervaring en uitermate geschikt om deze klus te klaren. Hij staat er blanco in en dat is een goede zaak", zegt Wolbrink, die meldt dat het de bedoeling is dat de thuisduels van het eerste elftal om en om in Kranenburg en Wichmond worden gespeeld.

Houdt Baten nog rekening met de achtergrond van een voetballer? ,,Ik wilde bewust niet weten welke speler van welke club is, want ik wil er helemaal open in staan."

Bijzondere ervaring

De trainer was voor zijn aanstelling bij Ratti-Socii vijf seizoenen actief bij Wolfersveen, dat saillant genoeg in de tweede competitiewedstrijd al de tegenstander is van Ratti-Socii. ,,Een bijzondere ervaring, het zal toch een beetje vreemd zijn. De clubs waartegen wij in de vijfde klasse F spelen, ken ik redelijk goed, dus ik weet wat we kunnen verwachten. We gaan ons uiterste best doen voor een goed resultaat en willen in ieder geval beter voor de dag komen dan Socii in de afgelopen competitie."