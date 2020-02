Stabiel Harfsen krijgt gehavend Almen op de knieën

Vierde klasseOp papier oogt het als een schitterende derby, maar in de praktijk viel het zwaar tegen. Het enorm geplaagde Almen was niet opgewassen tegen het solide Harfsen: 2-0.

Almen miste maar liefst zeven(!) selectiespelers bij aanvang van het duel. Daarom moesten spelers overal vandaan gevlogen worden. Zo is keeper Rainier Ilbrink eigenlijk veldvoetballer in het tweede en voetbalt veteraan Thijs Kieft alleen als de nood hoog is.

Ondanks de gehavende tegenstander, bleef het verzorgde voetbal bij Harfsen voor het grootste gedeelte van de wedstrijd uit. Op de momenten dat er wel goed gevoetbald werd, was het ook bijna altijd meteen raak: Luc Jimmink maakte de mooie 1-0 in de twintigste minuut. Een kwartier later kopt de Almense verdediger Felipe Kempkes de bal in eigen goal.

,,Met de punten ben ik blij, met het voetbal niet”, vertelt trainer Gertie Wichers na afloop van het duel. ,,Onze voetballende momenten hebben de doorslag gegeven, we hadden veel moeite. Complimenten voor Almen daarvoor.”

Wilco Laconi was wel te spreken over zijn ploeg. ,,De jongens hebben hard gewerkt, een punt was verdiend geweest.”