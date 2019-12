Staphorst 2 bereikt laatste 32 in noordelijke districtsbeker

In de rust zette Strijker de tactiek om. ,,We worden als tweede elftal soms onderschat, maar we kunnen goed voetballen. Dat moesten we in de tweede helft laten zien.” Staphorst rechtte de rug. Alex Esselbrugge tekende voor de gelijkmaker. Spits Ruben Kin, zaterdag nog doeltreffend bij het eerste tegen ACV, zorgde met twee goals voor de beslissing. ,,We moesten tot het uiterste gaan, maar we gaan weer door”, sprak Strijker blij.