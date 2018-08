Staphorst bekert verder in Goes na curieuze treffer Ter Avest

De 0-3 zorgde voor de nodige commotie bij de Zeeuwse tegenstander. Ter Avest schoof de bal in het lege doel, maar volgens de spelers van Goes ging de inzet via een gat in het zijnet het doel in. Ondanks hevige protesten keurde scheidsrechter Prooi de treffer na overleg met zijn grensrechter goed. ,,Ik heb het niet gezien, ik keek niet. Maar volgens een aantal spelers ging ie inderdaad via het zijnet’’, bekende Ter Avest. In de blessuretijd maakte invaller Pim de Jonge het feest voor Staphorst compleet, 0-4.