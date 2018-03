Staphorst en Alcides verder in bekertoernooi

Staphorst kwam in het duel met BCV al snel op voorsprong. Martijn Brakke zorgde na drie minuten voor de 1-0. In de elfde minuut kwamen de Friezen op gelijke hoogte, maar nog voor de pauze liep Staphorst uit naar 3-1. Mike Reuvers nam een bal in een keer op de slof, verdediger Lars Heuvelman schoot de bal vanaf de middenlijn over de te ver voor zijn doel staande keeper, 3-1.