Staphorst en Columbia mogen - als het rekenen is gedaan - wel rekenen op promotie

Na het stilleggen van de competities in maart besloot de KNVB het seizoen als niet gespeeld te beschouwen en geen promotie- of degradatiereglement toe te passen. Maar om verschillende redenen vallen er toch gaten in de verschillende competities. Clubs stoppen, fuseren of kiezen voor een andere speeldag (met name van de zondag naar de zaterdag).

De KNVB maakte woensdag bekend de gaten op te vullen door van de koplopers op ieder niveau een virtuele ranglijst te maken op basis van het puntengemiddelde. De clubs met het hoogste gemiddelde komen als eerste in aanmerking, mits zij bij de KNVB hebben aangegeven te willen promoveren. Vrijwel alle clubs hebben dit gedaan. Wat betekent dit besluit voor de regionale clubs?

Naar derde divisie (za)

Doordat de derde divisie naar alle waarschijnlijkheid wordt uitgebreid naar 18 clubs, Jong Almere City verdwijnt en ONS Sneek vrijwillig degradeert, komen er drie plekken vrij. Staphorst komt daarvoor als eerste in aanmerking op basis van het puntengemiddelde (47 punten, 21 duels). De andere verenigingen die in dat geval promoveren zijn Sportlust’46 en ACV, die laatste als beste nummer 2.

Naar eerste klasse (za)

Vanwege het doorschuiven van clubs naar de derde divisie en de vrijwillige terugtrekking van DFS komen er in de eerste klasse zaterdag waarschijnlijk drie plekken vrij. De tien koplopers van de landelijke tweede klassen komen daarvoor in aanmerking. Dat is zuur voor WVF, dat op de fictieve ranglijst op plek vier staat en het alleen op doelsaldo moet afleggen tegen De Merino’s. Zij zouden dan, samen met FC Burgum en Valken’68, een plekje in de eerste klasse bemachtigen.

Naar tweede klasse Oost (za)

Vanaf de tweede klasse worden de plekken opgevuld vanuit het eigen district. In Oost komt in de zaterdag tweede klasse in principe één plek vrij, Hatto Heim komt daarvoor als nummer drie van de vier koplopers waarschijnlijk niet in aanmerking.

Naar derde klasse Oost (zaterdag)

Van de zes koplopers uit de vierde klassen heeft ’s-Heerenbroek het laagste puntengemiddelde. Omdat er waarschijnlijk slechts twee plaatsen vrij komen is de kans op promotie klein.

Naar derde klasse Noord (za)

Vitesse’63 mag wel goede hoop koesteren op promotie. De club uit Koekange is - ongeslagen na 17 duels - de beste van de vier noordelijke koplopers en mag dus aanspraak maken op de waarschijnlijk enige vrijkomende plek in de derde klasse.

Volledig scherm Vitesse'63 heeft als ongeslagen koploper in de vierde klasse een uistekende uitgangspositie voor promotie. © Wilbert Bijzitter

Naar eerste klasse (zo)

In de eerste klasse op zondag komen liefst acht plekken vrij, vanwege het doorschuiven van clubs en omdat vijf clubs in de hoofdklasse en eerste klasse stoppen op zondag. Columbia zit op poleposition om één van die plekken over te nemen, van alle tweedeklassers hebben zij het beste gepresteerd. Op deze lijst staat Lemelerveld zesde, dus ook zij mogen goede hoop koesteren op promotie.

Naar tweede klasse Oost (zo)

In de zondagse tweede klasse komen zeker twee plekken vrij. Dat is sneu voor SV Epe, dat op de fictieve ranglijst van koplopers op plek drie staat en dus net tekort komt.

Naar derde klasse Oost (zo)

In ieder geval drie plekken komen in de derde klasse vrij voor koplopers uit de vierde klasse. Dat kunnen er meer worden als de bond de incomplete afdelingen (er waren afgelopen seizoen twee derde klassen met slechts 13 clubs) ook gaat aanvullen. Daar moet WWNA op hopen, want zij staan vijfde op de fictieve ranglijst. Als nummer twee mag ABS wel goede hoop koesteren op promotie.

Volledig scherm Steenwijkerwold, in duel tegen Wacker, mag uitkijken naar promotie naar de derde klasse. © Martijn Bijzitter

Naar derde klasse Noord (zo)

Steenwijkerwold kan zich waarschijnlijk opmaken voor een plek in de derde klasse. Als best presterende koploper - 16 wedstrijden, 15 zeges - zijn zij de eerst aangewezen club om één van de drie vrijvallende plaatsen op te vullen.

Naar vierde klasse Oost (zo)