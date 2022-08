Staphorst en Genemuiden in balans, Rohda Raalte klopt CSV Apeldoorn, DVS’33 haalt uit

Een combinatie-elftal van HHC Hardenberg 1 en onder 23 kwam tekort tegen Jong PEC. De Zwolse beloften liepen uit naar een 4-1 voorsprong, maar door twee eigen doelpunten werd het nog 4-3. Na een vroege achterstand miste Matthijs Hardijk een mooie kans, maar maakte even later wel gelijk. Toch was het PEC dat nog voor rust een 3-1 voorsprong nam. In de tweede helft ging een kopbal van Serge Fatima er niet in en viel de 4-1 na een uur. in de slotfase vielen nog twee eigen goals.