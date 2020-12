Staphorst en Weerman zijn blij met elkaar: derde seizoen voor de trainer

Delen per e-mail

De samenwerking tussen Staphorst en Weerman blijkt vooralsnog een gouden greep. Toen het coronavirus in het voorjaar prompt een einde maakte aan het afgelopen seizoen, stond de ploeg bovenaan in de hoofdklasse B. Staphorst promoveerde daardoor voor het eerst in de clubhistorie naar de derde divisie.

Ook in het tweede seizoen van Weerman bij Staphorst legde corona de competitie plat en zag de club onder meer de bekerwedstrijd tegen eredivisionist PEC Zwolle in rook opgaan. Desondanks reist de coach iedere keer met veel plezier af naar sportpark Het Noorderslag, zo liet hij weten in een reactie.

Weerman, die met Staphorst momenteel dertiende staat in de derde divisie (zes punten uit zes duels), was eerder hoofdtrainer van WKE en Achilles 1894. In 2019 verkaste de trainer naar Staphorst.