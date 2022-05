Staphorst figureert in kampioenspot van Lisse en verliest voor de vijfde maal in successie

Ronald Hoek neemt afscheid van het Veluws voetbal: ‘Wil tijd maken voor mijn gezin en werk’

Ronald Hoek voetbalde zestien jaar in de eerste elftallen van Nunspeet, DVS’33 Ermelo en Zeewolde. Zaterdag speelt de verdediger (36) zijn laatste thuiswedstrijd bij Zeewolde. De teamspeler die altijd bezig was met anderen en trouw was aan de clubs waar hij speelde, blikt terug op zijn loopbaan.

26 mei