Staphorst flitst langs WHC en lijkt klaar voor PEC Zwolle

Gezonde dosis rivaliteit in de derde klasse B

21 september KCVO tegen SV Epe. Een prachtig affiche om de voetbalcompetitie mee te beginnen. De derde klasse B kent dit jaar drie clubs uit de gemeente Epe, want ook SV Vaassen is ingedeeld in de poule. Gert van den Brink (oud-spits van SV Epe) en Wilco Oortwijn (oud-keeper en voorzitter KCVO) vertellen over de rivaliteit.