Staphorst geeft het in eerste kwartier weg tegen Sportlust’46 en daar baalt Dennis van Duinen stevig van

derde divisie Jan Ras en SV Urk genieten van elkaar in galavoor­stel­ling op De Vormt

Of er geen zomerstop is geweest gaat Urk op een hoger niveau door waar het gebleven was. Met de teruggekeerde ‘prof’ Jan Ras als extra rustpunt eindigt het debuut in de derde divisie tegen Sparta Nijkerk in een ongekende 5-1 overwinning.

21:04