Staphorst, Genemuiden en Berkum doen goede zaken, Batavia en KHC winnen stadsderby’s

Overzicht ZwolleStaphorst heeft zichzelf wat lucht verschaft in de lagere regionen van de derde divisie door te winnen van het hooggeklasseerde GVVV. In Veenendaal werd het 1-2. Genemuiden en Berkum zijn november ook goed begonnen, met overwinningen op respectievelijk d’Olde Veste’54 en HZVV. Voor Urk en Flevo Boys geldt dat absoluut niet, Barendrecht en Buitenpost bleken te sterk. Dit overzicht wordt gedurende het weekend voortdurend aangevuld.

Tweede divisie

HHC won soeverein van Jong Sparta en blijft meedoen in de top van de competitie. Al in de derde minuut was het raak door toedoen van Jurjan Mannes. Na de Rotterdamse gelijkmaker bracht Jesper Drost krap tien minuten voor rust zijn ploeg opnieuw op voorsprong. In het tweede deel kwam de ploeg van trainer Pascal Diender niet meer in gevaar. Danny Bouws deelde daarna de genadeklap uit, Drost voegde er nog eentje aan toe.

Jong Sparta - HHC Hardenberg 1-4 (1-2). 3. Jurjan Mannes 0-1, 25. Mehmet Yüksel 1-1, 36. Jesper Drost 1-2, 54. Danny Bouws 1-3, 82. Drost 1-4.

Zaterdag

Derde divisie

Het laag geklasseerde Urk heeft het bezoek aan subtopper Barendrecht met een ruime 5-1 nederlaag afgesloten. Het was Lucas Tol, die meteen in de beginfase een flinke kans op de openingsgoal liet liggen. Die misser brak de ploeg behoorlijk op, omdat Barendrecht wel uitermate effectief was tegen het zwak verdedigende Urk. Goals van Aness Serghini (tweemaal) en Robbert Olijfveld zetten Urk bij rust al op een hopeloze achterstand. Na rust maakten Davy Monster en Bradley el Idrissi het leed nog groter, voordat Pieter Brands de 5-1 scoorde. Na deze nieuwe nederlaag staat Urk volop in de gevarenzone.

Barendrecht - Urk 5-1 (3-0). 14. Aness Serghini 1-0, 21. Serghini 2-0, 41. Robbert Olijfveld 3-0, 62. Davy Monster 4-0, 84. Bradley el Idrissi 5-0, 87. Pieter Brands 5-1.

Feest in de bus van Staphorst na het uitduel tegen GVVV. De nummer twee werd met 1-2 verslagen en dus werden er drie belangrijke punten bijgeschreven. De thuisploeg had meer de bal, maar Staphorst speelde gedisciplineerd en kreeg vanuit de omschakeling de beste mogelijkheden. De voorsprong die in de rust op het scorebord stond, werd in tegenstelling tot vorige week nu wél over de streep getrokken. ,,Na de 1-1 dacht ik wel even ‘het zal toch niet weer’, maar gelukkig kregen we daarna de controle”, zei oefenmeester Karlo Meppelink na afloop. Volgende week wacht het thuisduel met hekkensluiter Excelsior’31, een uitgelezen kans om afstand te nemen van de degradatieplekken.

GVVV - Staphorst 1-2 (0-1). 22. Emiel Kwant 0-1, 59. Youri Potjes 1-1, 80. Daimen Schra 1-2.

Vierde divisie B

SC Genemuiden heeft in een pittige wedstrijd moeizaam met 2-1 gewonnen van d’Olde Veste. In dit historische competitietreffen speelde de ploeg uit Steenwijk gedurfd. Genemuiden kwam voor rust amper tot goed aanvalsspel. Davy Kuurman miste de kans om Olde Veste verrassend op voorsprong te schieten. Aan de andere kant raakte Osama Ben Kadour de paal. Meteen na rust ging het spel op de wagen, toen Jeffrey Dijkstra met een schitterend afstandsschot de 0-1 scoorde. Binnen twintig minuten draaide Genemuiden de score om door goals van topscorer (!) Jens Jurn Streutker en Rens van Benthem. Na enkele goede kansen voor Ben Kadour volgde het slotoffensief van het dapper strijdende Olde Veste dat een goede pot voetbal wederom puntloos af sloot. ,,We krijgen wekelijks de complimenten, maar we zijn ook wel een keer toe aan die punten”, baalde Olde Veste-trainer Dick Krommenhoek. Collega René van der Weij vond de overwinning op basis van de kansenverhouding verdiend. ,,Ik zie ook wel dat het met name voor rust moeizaam ging. Gelukkig toont deze ploeg genoeg weerbaarheid en dus pakken we voor de ranglijst gewoon drie belangrijke punten.”

SC Genemuiden - d’Olde Veste ‘54 2-1 (0-0). 47. Jeffrey Dijkstra 0-1, 50. Jens Jurn Streutker 1-1, 67. Rick Doorn 2-1.

Flevo Boys heeft op bezoek bij Buitenpost de volle mep aan punten laten liggen. Het werd 2-0 in Friesland. In een gelijkopgaande eerste helft misten Johan Tiems en Aran Nijboer goede kansen. De helft werd afgesloten met een uitglijder van Flevo Boys-keeper Matyas van Zorge, die een onschuldige bal van Rik Weening in zijn goal zag verdwijnen. Na rust had Flevo Boys Buitenpost in de tang, maar dit offensief leidde niet tot de gelijkmaker. Vlak voor tijd scoorde Joran Olijve de allesbeslissende 2-0. Trainer Arjen Postma baalde vooral van die eerste goal. ,,Mijn keeper speelde verder een goede partij, maar op een nat veld met rubbers spelen, is vragen om problemen.”

Buitenpost - Flevo Boys 2-0 (1-0). 43. Rik Weening 1-0, 89. Joran Olijve 2-0.

Het belangrijke thuisduel tussen Berkum en HZVV is uitgelopen op een 2-0 zege voor de Berkummers. De driepunter betekende dat de ploeg van oefenmeester Arno Hoekstra op de ranglijst over de Hoogeveners wipt en nu 10 punten uit evenzoveel duels heeft. Bas van Wijnen schoot Berkum al na 7 minuten op voorsprong. Daarna was er sprake van evenwicht. Berkum kreeg vooral voor rust de wat betere mogelijkheden, in de tweede helft speelde het spel zich veelal af diep op de helft van Berkum. De openingstreffer leek lang doorslaggevend, maar wie anders dan invaller Chris van der Meulen schoot Berkum vlak voor tijd in de omschakeling naar de 2-0.

Berkum - HZVV 2-0 (1-0). 7. Bas van Wijnen 1-0, 86. Chris van der Meulen 2-0. Bijzonderheid: wedstrijd begon bijna 10 minuten later, omdat scheidsrechter Eric van der Vaart de tenues van HZVV afkeurde. De ploeg uit Hoogeveen speelde vervolgens in de reserve shirts van Berkum.

Eerste klasse E

Tien minuten voor tijd verliet hij onder luid applaus het veld. Yordi Schols maakte namens ASV Dronten maar liefst vier treffers tegen Hulzense Boys en kreeg van trainer Patrick Posthuma een publiekswissel. De ruime 5-2 kwam overigens pas tot stand nadat Hulzense Boys in de eerste helft nog brutaal de leiding had genomen. Schols bepaalde de ruststand op 2-1, waarna hij rond het uur opnieuw twee keer scoorde. Martijn Timmer, die tegelijkertijd met Schols werd gewisseld, bepaalde kort voor het verlaten van het veld de eindstand op 5-2.

ASV Dronten – Hulzense Boys 5-2 (2-1). 24. Kevin Ruiterkamp 0-1, 31. Yordi Schols 1-1, 45. Schols 2-1, 63. Schols 3-1, 66. Schols 4-1, 70. Menno Kamphuis 4-2 (strafschop), 77. Martijn Timmer 5-2.

Vanaf de aftrap schiet Quick’20 een bal naar voren, waarna twee spelers met de hoofden tegen elkaar botsen. Waar Go Ahead Kampen logischerwijs verwacht dat de scheidsrechter zal fluiten, draaft Quick’20 gewoon door en schiet de 1-0 binnen. Trainer Erwin Brem: ,,Op zich hadden we natuurlijk nog genoeg tijd om die achterstand om te draaien, maar het zat ons allemaal niet mee die eerste helft.” Luuc Knul kreeg daarna rood, Tristan van Zuiden moest er geblesseerd af en precies op dat moment schoot de thuisploeg de 4-0 binnen. ,,Het werd er niet makkelijker op. Na rust maken we nog 6-1 en de jongens hebben echt hun best gedaan, maar met tien man tegen zo’n Quick’20 is er geen houden aan.”

Quick’20 – Go Ahead Kampen 10-1 (6-0). 1. Frank Eulderink 1-0, 20. Peter Ilia 2-0, 35. Jip Kemna 3-0, 38. Furkan Akova 4-0, 42. Ilia 5-0, 45. Akova 6-0, 63. Wilbert Wessels 6-1, 74. Ilia 7-1, 77. Ilia 8-1, 82. Akova 9-1, 90. Kemna 10-1.

Rode kaart: 23. Luuc Knul (Go Ahead Kampen).

Tegen een SVZW dat de nodige individuele kwaliteiten in huis heeft, hanteerde WHC een slimme en succesvolle tactiek. Richard Karrenbelt, de winnende trainer (0-2) legt uit: ,,We hebben compact gespeeld en weinig ruimtes weggegeven. SVZW had veel de bal, maar onze keeper heeft weinig hoeven duiken.” De ploeg uit Wezep startte furieus. Binnen 45 tellen lag de 0-1 er al in. Karrenbelt: ,,Uit een hoekschop, dus je kunt wel nagaan dat wij er direct heel scherp op zaten.” Kort voor de 0-2 van Van Oene, raakte SVZW nog de paal. Maar daar heeft men het in Wezep niet meer over.

SVZW – WHC 0-2 (0-1). 1. Sander Krijns 0-1, 77. Stef van Oene 0-2.

VV Heerenveen - SVI 4-3.

De Kamper derby werd zaterdagavond onthoofd door een ultravroege rode kaart. Een overtreding op KHC-aanvaller Boaz Smits zorgde voor het nodige tumult en een rode kaart voor Ayoub Lakhloufii. Een overdreven beslissing van de jonge scheidsrechter Stan Endeman, die de emoties in de wedstrijd niet goed aanvoelde. Met elf tegen tien was de thuisclub duidelijk sterker, al kreeg DOS via vrije trappen van Allan Bakker behoorlijke kansen, die door doelman Steven Vonk werden gepareerd. Na de treffer van Maurice Verspignani, tegen zijn oude club, kon KHC in het povere potje rustig wachten op het moment om het duel te beslissen. Die doorslaggevende treffers vielen pas in blessuretijd, toen ook Bakker (reageerde na een overtreding op hem) was weggestuurd. Voorlopig is KHC - met twee tegentreffers na zes duels - de beste eersteklasser van de stad.

KHC - DOS Kampen 3-0 (1-0). 15. Maurice Vespignani 1-0, 90. Karim Gabara 2-0, 90+2. Cris Westerkamp 3-0. Rode kaart: 8. Ayoub Lakhloufi (DOS), 77. Allan Bakker (DOS).

Tweede klasse I

Teleurstelling overheerst in het kamp van ZAC. Heel veel aan de bal aan de bal geweest, maar de muur die VSCO’61 vanaf de eerste minuut optrok niet kunnen slechten. Bij een 0-0 stand in de rust gaf trainer Arnie Pot de laatste aanwijzingen aan zijn ploeg ten einde tóch die voorsprong te verkrijgen. ,,Maar amper een minuut na rust komt uitgerekend VSCO’61 op 0-1 na een rake kopbal. Dan moeten wij er achteraan.” Voor VSCO’61 was die voorsprong juist het sein om nóg beter te verdedigen. Pot: ,,We hebben daarna kansen gehad en ook na hun 0-2 en 0-3 zijn we blijven zoeken naar een treffer. Dat laatste wil ik dan als positief punt nog wel benoemen.”

ZAC – VSCO’61 0-3 (0-0). 46. Hans van Renselaar 0-1, 65. Arjan van ’t Ende 0-2, 69. Thomas van de Kolk 0-3 (strafschop).

DESZ verliest met 2-3 van een ploeg die gewoon beter is. Trainer Kelvin Bonhof is er heel duidelijk over. ,,Onze jongens hebben zich echt een slag in de rondte gewerkt. Er is strijd geleverd, alleen merk je dat we tegen dit soort teams voetballend tekort komen.” Na een 0-0 ruststand prijkt er een 2-3 nederlaag tegen Hierden op het bord. DESZ wordt zowel bij de 0-1 als de 1-2 bij de palen verrast. Bonhof: ,,Dat waren knakmomentjes. Zeker omdat die 1-2 kort na de gelijkmaker van Karlo Naberman viel. Op het eind hoop je natuurlijk dat de 3-3 nog valt, maar eigenlijk was een puntje ook teveel van het goede geweest.”

DESZ – Hierden 2-3 (0-0). 48. Brian Klaassen 0-1, 53. Karlo Naberman 1-1, 56. Dominique Denzel 1-2, 77. Klaassen 1-3, 80. Ronny Bakker 2-3.

Batavia’90 heeft uitstekende zaken gedaan in de tweede klasse I. De ploeg van Michel van Oostrum was op eigen veld met 2-0 te sterk voor Unicum. Van Oostrum noemde Unicum in aanloop naar de competitie de grote favoriet voor de titel, maar daarvan was weinig te merken. Batavia’90 deed in de eerste helft kort achter elkaar zaken. Guido Pauw opende na 24 minuten de score en Donny van der Wal verdubbelde die twaalf minuten later. In de tweede helft probeerde Unicum het nog wel, maar de aansluitingstreffer hing eigenlijk geen moment in de lucht. In de slotfase maakte Pauw er met zijn tweede ook nog 3-0 van. Batavia’90 heeft nu vijf punten meer dan Unicum.

Batavia’90 - Unicum 3-0 (2-0). 24. Guido Pauw 1-0, 36. Donny van der Wal 2-0, 82. Pauw 3-0.

Weer bleef de eerste overwinning van IJVV in dit seizoen uit. Vorige week ging het op het laatste moment mis tegen Be Quick’28 (2-2), nu pakte WVF een punt in de voorlaatste minuut. ,,We hadden het in de eerste helft meteen moeten afmaken, onze counters waren heel gevaarlijk. Maar we hebben de tegenstander in leven gelaten’’, besefte trainer Emiel Diender. ,,Momenteel hebben we maar 3 aanvallers in de selectie, daarom zijn we overgeschakeld op het 5-3-2 systeem. Die eerste zege komt er echt aan.’’

WVF gaf niet thuis in het eerste deel, maar kreeg daarna voldoende kansen om twee of drie goals te maken. ,,Die tegengoal was typerend voor ons spel. Slap, we waren overal te laat. Dat je daarna niet wint had mede met die gemiste strafschop te maken’’, concludeerde Jacob Grooten. De misser van Dean Vreugdenhil werd pas in de slotfase gecompenseerd door invaller Julian Broeksema. De speler van het tweede, lang geblesseerd geweest, scoorde nog geen minuut na zijn entree.

IJVV - WVF 1-1 (1-0). 42. Tim Roeland 1-0, 89. Julian Broeksema 1-1. Bijzonderheid: 71. Dean Vreugdenhil (WVF) mist strafschop.

Na minder dan een half uur spelen leek er echt geen vuiltje meer aan de lucht voor het Be Quick’28 van trainer Gillian Justiana. Op Sportpark Berg en Bos in Apeldoorn stond het voor de Zwollenaren dankzij Visscher, Aarten en Winkeler toen namelijk al 0-3. Trainer Gillian Justiana: ,,Bovendien speelden we gewoon fantastisch. Tegelijkertijd zie je dan ná rust toch die onervarenheid weer opspelen.” Be Quick’28 blaakt van het talent, maar mist de slimheid om het duel zakelijk uit te spelen. Een eigen doelpunt betekent na rust de 2-3 en kort voor tijd valt in een hectische slotfase ook nog de 3-3.

AGOVV – Be Quick’28 3-3 (1-3). 8. Asse Visscher 0-1, 10. Sander Aarten 0-2, 26. Hugo Winkeler 0-3, 40. Marco Bosz 1-3, 62. Sem Bolweg 2-3 (eigen doelpunt), 90. Luca Bouwmeester 3-3.

Tweede klasse J

Zeker na vorige week wilde trainer Stephan Rahantoknam een ander Gramsbergen zien. En dat is gelukt. ,,Zowel qua resultaat, als qua spel. De tweede helft tegen Den Ham ging moeizaam, maar de jongens hebben gewoon heel veel arbeid geleverd. Daar ben ik echt tevreden over.” Tegen Den Ham opende Wouter Schuldink in de eerste helft de score. In de laatste tien minuten bepaalde David Houtman de eindstand op 2-0. Doelman Jur Kosters hield vervolgens met een prachtige redding de kooi schoon. Rahantoknam: ,,Het was even geleden dat we de nul hebben gehouden. Maar ook dat is een positief punt aan deze middag.”

Gramsbergen – Den Ham 2-0 (1-0). 22. Wouter Schuldink 1-0, 84. David Houtman 2-0.

Het is FC Meppel niet gelukt met een resultaat terug te keren uit Almelo. En dat terwijl de kansen er wel degelijk waren. Trainer Jarrisch Keizer baalt. ,,In het begin kregen we twee kansen, maar uit een lange bal komt PH Almelo vervolgens op 1-0. Daarna werden we toch wat ongeduldig.” De tweede helft speelt FC Meppel echter veel beter dan de thuisploeg, en krijgt het ook genoeg kansen op de gelijkmaker. Keizer: ,,Een gelijkspel was de jongens meer dan gegund tegen de nummer twee. Zeker als je ziet hoe ze hebben gespeeld.”

PH Almelo – FC Meppel 1-0 (1-0). 21. Koen Lubbers 1-0.

Na rust kwam duidelijk een ander Nieuwleusen voor de dag. De ploeg speelde veel beter dan vóór de thee, alleen werd de 1-0 achterstand tegen DOS’37 niet meer goedgemaakt. De eerste helft had de ploeg van Jeroen Elzinga de handen vol aan de handige spelers uit Vriezenveen. Diezelfde Elzinga bracht na rust drie nieuwe spelers binnen de lijnen, en dat sorteerde effect. De oranjehemden speelden beter dan de thuisploeg en de gelijkmaker hing in de lucht. In blessuretijd kreeg Randy Vink de bal nog voor zijn linkerbeen, maar miste dé kans om zijn ploeg alsnog een punt te bezorgen. Het bleef 1-0.

DOS’37 – Nieuwleusen 1-0 (1-0). 6. Senna Silva van der Veen 1-0.

Oost

Derde klasse B

Met Lelystad’67 gaat het ook dit seizoen niet geweldig. Zaterdagmiddag werd er verloren van Zeewolde met 0-2, zodat de ploeg nog steeds op de laatste plaats staat met nul punten. Trainer Jaap Millenaar heeft nog werk genoeg te doen. ,,We weten waar we staan. Er zijn veel spelers weg gegaan, dit is een hele jonge groep. We hadden vandaag een klein kansje op een gelijkspel, maar het zat er helaas niet in. Het wordt hard werken , maar daar lopen we niet voor weg.”

Lelystad’67 - Zeewolde 0-2 (0-1). 33. Jeremy Loos 0-1 (strafschop), 80. Rutger de Vries 0-2.

Arjan ten Hove van Swift’64 zag zijn ploeg verliezen van een sterker VVOP met 0-1. ,,De eerste helft ging nog wel gelijk op, maar in de tweede helft was VVOP sterker en kreeg het de meeste kansen. Dat de goal dan valt uit een strafschop is dan misschien een beetje zuur. Gezien het wedstrijdbeeld is het resultaat wel terecht, we hebben er alles aan gedaan, maar we hebben verloren van een goede ploeg.”

Swift’64 - VVOP 0-1 (0-0). 65. Dennis Hooijer 0-1 (strafschop).

Derde klasse C

Emiel Maat ziet Hardenberg’85 niet slecht voetballen, alleen de punten komen nog niet. ,,We waren zeker niet minder dan Rouveen, alleen zij waren wat slagvaardiger. We kunnen het nog niet omzetten in punten en dat moet wel.” Hardenberg’85 blijft met drie punten onderin hangen.

Rouveen - Hardenberg’85 3-1 (1-0). 45. Yannick Lier 1-0, 67. Alex Esselbrugge 2-0, 69. Rowan Trompetter 3-0, 70. Lennart de Leeuw 3-1.

Hans Roeland zag dat Olympia’28 en Zwolsche Boys allebei het doel niet konden vinden en dat het zodoende 0-0 bleef. ,,We hadden wel wat meer kansen en betere kansen. Kan er anders ook niet veel van maken. Dus in dat opzicht hadden wij misschien wel wat meer recht op een zege, maar ze moeten we tussen de palen.”

Olympia’28 - Zwolsche Boys 0-0. Rode kaart: 90. Lennart Prins (Zwolsche Boys, 2x geel).

Stef Lamberink zag ASC’62 heel slecht beginnen tegen Hattem . ,,De eerste helft was dramatisch. Binnen no time stonden we met 2-0 achter. In de tweede helft komen we nog wel terug tot 2-1, maar toen werd het direct weer 3-1. Nee, we waren niet wakker in het begin en liepen al snel achter de feiten aan. Op het laatst kregen we nog wel een kans op 3-3, maar zij hadden ook kansen op 4-2.”

Hattem - ASC’62 3-2 (2-0). 7. Felix Noordberger 1-0, 14. Noordberger 2-0, 65. Rick van Faassen 2-1, 66. Wesley van Winsum 3-1, 75. Erik Bos 3-2.

Yves Heskamp van FC Ommen vond dat Heerde niet mocht mopperen met de drie punten. ,,We stonden in het begin niet goed en dat werd afgestraft. Daarna waren we beter en hebben toch wel een stuk of vier goede kansen gehad. Ik denk dat we over de hele wedstrijd gezien wel het meeste de bal hebben gehad. Tom Simons was niet zo scherp als vorige week (toen hij driemaal scoorde, red.). Als we de gelijkmaker hadden gemaakt, dan had ik het nog moeten zien. Hier zit nog genoeg potentie in.”

FC Ommen - Heerde 0-1 (0-1). 3. Daan Nijmeijer 0-1.

Rico Magsino vond dat Avereest de wedstrijd tegen SC Lutten verloor door de scheidsrechter. ,,Hij geeft René Koster rood, terwijl de tegenstander lachend weg loopt. Dan sta je met tien man en ben jij eigenlijk nog steeds beter. Maar daar koop je niets voor. En die rode kaart van Lutten sloeg ook helemaal nergens op." Sander van de Lustgraaf kom hem daar wel een beetje gelijk in geven. ,,Ik zag twee ploegen die gelijkwaardig waren en wij werden door die rode kaart een beetje in het zadel geholpen.”

Lutten - Avereest 4-2 (1-1). 33. Jurgen Visscher 0-1, 45. Frank Altena 1-1, 59. Fons Veltink 2-1, 77. Ronald Kosse 3-1, 90. Altena 4-1, 90+2. Niek Kuiper 4-2. Rode kaart: 52. René Koster (Avereest), 89. Boudewijn de Graaf (Lutten).

Pim Donker was tevreden met het optreden van DVC Dedemsvaart, dat VHK versloeg: 3-1. ,,Je moet vaak afwachten hoe wij uit de kleedkamer komen. Dat was vandaag top, waren heer en meester. Als we volgende week nog een keer winnen, sluiten we weer aan. Iedereen kan van elkaar winnen in deze klasse.”

DVC Dedemsvaart - VHK 3-1 (2-0). 42. Martijn Ballast 1-0, 44. Daar Valk 2-0, 82. Mick Kuilder 3-0, 89. Edward Rook 3-1.

Derde klasse D

Arjan Keuken van Bergentheim zag vlak voor tijd Niek Nijenhuis de enige treffer maken tegen SVVN. ,, Een mooie overwinning. Het was deze middag duidelijk: wie de goal maakte, won. Wij waren de gelukkige, want SVVN had ook zeker een paar beste mogelijkheden. Het voelt wel lekker als die vlak voor tijd valt.”

SVVN - Bergentheim 0-1 (0-0). 88. Niek Nijenhuis 0-1.

Bruchterveld blijft vriend en vijand verbazen. Tegen Kloosterhaar werd alweer de vijfde zege van het seizoen genoteerd. Dat was verdiend, want voor rust hadden de tricolores zeker vier tot vijf zeer goede kansen. Het kwam vlak voor rust op achterstand door een perfect uitgevoerde counter van Kloosterhaar. Lesley op de Haar zorgde direct erna voor de gelijkmaker door een vrije trap perfect in te schieten. Diezelfde op de Haar zorgde ook voor de winnende. Een vrije trap van dertig meter werd door Luca van der Leij verkeerd beoordeeld.

Bruchterveld - Kloosterhaar 2-1 (1-1). 43. Ruben Slot 0-1, 44. Lesley op de Haar 1-1, 78. Op de Haar 2-1.

Rode kaart: 80. Maxim Muuse (Bruchterveld).

Vierde klasse D

BAS heeft een eenvoudige overwinning geboekt op ZVV’56. De nummer vier van de vierde klasse D had aan 45 minuten genoeg om de wedstrijd op slot te gooien. Door goals van Gerwin Schaap, Jesper Claassen, Mike Geres en Stefan Tolhoek stond het halverwege al 0-4. Vervolgens nam de ploeg van Jeroen van den Berg wat gas terug, maar door doelpunten van Karst van Dijk en opnieuw Geres werd het uiteindelijk 1-6 tegen de hekkensluiter.

ZVV’56 - BAS 1-6 (0-4). 22. Gerwin Schaap 0-1, 35. Jesper Claassen 0-2, 41. Mike Geres 0-3, 45. Stefan Tolhoek 0-4, 55. Karst van Dijk 0-5, 56. 1-5, 77. Mike Geres 1-6.

Vierde klasse E

Op bezoek bij Zalk was Wijthmen dicht bij een gelijkspel, maar vijf minuten voor tijd schoot Zalk-speler Steven van der Weerd een rebound raak: 1-0. Wijthmen-trainer Marc Helderman zag een evenwichtige wedstrijd: ,,Zalk had iets meer kansen en onze keeper heeft ons een paar keer in de wedstrijd gehouden, maar ze hebben ons niet met de rug tegen de muur gezet. Het is jammer dat het niet gelukt is om het punt over de streep te trekken.”

Zalk - Wijthmen 1-0 (0-0). 85. Steven van der Weerd 1-0.

,,Op basis van de uitslag zou je het wel zeggen, maar ik kon er niet aan afzien dat zij de koploper zijn.” Kampen-trainer Jeroen Kloekke ging met zijn mannen met 0-4 onderuit tegen koploper ’s-Heerenbroek, maar de oefenmeester was niet onder de indruk: ,,Zij hadden wel wat overwicht, maar de tegengoals kwamen echt door ons. Wij maakten de fouten en daar profiteerden zij van. Ze hebben terecht gewonnen, maar ik vond ze niet koploper-waardig.”

Kampen - ’s-Heerenbroek 0-4 (0-2). 35. Willard Visscher 0-1, 43. Henri de Leeuw 0-2, 70. Sem Pruim 0-3, 82. Jonno Pruim 0-4.

,,Vorige week hadden we een totale off-day, maar vandaag was het collectieve aspect helemaal aanwezig. We hebben ons gerevancheerd”, aldus Wilsum-trainer Christiaan Akse. Op bezoek bij Reaal Dronten werd Wilsum geholpen door twee rode kaarten van de thuisploeg, maar volgens Akse kwam de 1-6 overwinning niet alleen daardoor: ,,We hebben geconcentreerd gespeeld en zijn efficiënt omgegaan met de kansen. Deze zege hebben we, ondanks hun twee rode kaarten, zelf afgedwongen. Ik ben een zeer tevreden trainer.”

Reaal Dronten - Wilsum 1-6 (1-2). 10. Bart Schoonhoven 0-1, 22. Schoonhoven 0-2, 44. Richendly Richards 1-2, 69. Gert Jan Sollie 1-3, 76. Alwin van de Wetering 1-4, 88. Daniel Niemeijer 1-5, 90. Melvin Hofstede 1-6 (strafschop). Rode kaart: 55. Roberto Doufikar (Reaal Dronten, 2x geel), 60. Naoufal Debdoubi (Reaal Dronten).

Vierdeklasser MSC is er niet in geslaagd om Ulu Spor te verslaan. In Meppel bleef de ploeg van trainer Guido Wind steken op een 2-2 gelijkspel. Na de snelle openingstreffer van Ahmet Karakutuk wist MSC pas vlak voor rust toe te slaan. Na de 1-1 van Dave Everts volgde rap de 2-1 van Naoufal Essayah. Ulu Spor leek geslagen, maar toonde na rust veerkracht. Can Torunlar herstelde het evenwicht. MSC drong daarna wel aan, kreeg ook kansen, maar de Zwollenaren hielden stand.

MSC - Ulu Spor 2-2 (2-1). 6. Ahmet Karakutuk 0-1, 40. Dave Everts 1-1, 44. Naoufal Essayah 2-1, 51. Can Torunlar 2-2.

VSW heeft in eigen huis niet voor een stunt weten te zorgen tegen Alcides. De hekkensluiter hield de schade beperkt tegen de nummer vier, maar door een doelpunt in beide helften gingen de drie punten mee naar Meppel: 0-2. Tien minuten voor rust kwam Alcides via Ramon van der Haar op voorsprong, waarna Niels Hilgenga in de tweede helft de eindstand bepaalde. De achterstand van Alcides op koploper ’s-Heerenbroek bedraagt nu zes punten; VSW hoopt volgende week tegen Reaal Dronten haar tweede zege te boeken.

VSW - Alcides 0-2 (0-1). 35. Ramon van der Haar 0-1, 72. Niels Hilgenga 0-2.

Door een 5-0 overwinning op HTC klimt CSV‘28 naar de derde plaats in 4E. De bezoekers kwamen simpelweg kwaliteit tekort in een eenzijdige Zwolse derby. Daan Wissink schoot na een kwartier spelen op de lat, maar dat was het wel zo’n beetje voor HTC. Toch duurde het tot de 66ste minuut voordat CSV de bevrijdende 2-0 maakte. Jay Frederiks profiteerde van een gigantisch misverstand tussen keeper en laatste man van HTC. Daarmee was het hek van de dam; CSV liep kinderlijk eenvoudig uit naar 5-0. Een heerlijke middag voor CSV‘28 en met name voor Sam Weggemans en Mitchell Benschop, die scoorden tegen hun oude club.

CSV’28-HTC 5-0 (1-0). 20. Sam Weggemans 1-0, 66. Jay Frederiks 2-0, 68. Weggemans 3-0, 78. Mitchell Benschop 4-0, 79. Jon Lieben 5-0.

Vierde klasse F

Lemele heeft een terechte nederlaag geleden tegen BZSV de Blauwwitters: 2-1. De thuisploeg stond voor de wedstrijd tegen Lemele nog op nul punten, maar volgens Lemele-trainer Harry Warmelink was er niks op de uitslag af te dingen: ,,Het was gewoon ondermaats van onze kant; we zijn door de ondergrens heen gezakt. We waren meer tegen onszelf aan het voetballen dan tegen De Blauwwitters. Het is jammer, maar misschien is het wel een wake-up call voor ons dat het volgende week echt beter moet.”

BZSV de Blauwwitters - Lemele 2-1 (1-1). 4. 1-0, 45. Yoran Bakhuis 1-1, 68. 2-1.

,,We hebben het hele linker rijtje gehad; nu kunnen we vooruitkijken.” SVV’56 wacht nog altijd op haar eerste overwinning en ook sv Rijssen bleek te sterk: 4-0. Toch blijft trainer Jeroen Noordegraaf er nog nuchter onder: ,,De ploegen uit het linker rijtje zijn echt een maatje te groot voor ons. We kunnen redelijk weerstand bieden, maar deze ploegen hebben spelers met meer individuele kwaliteiten. De komende weken is het afwachten wat we tegen de ploegen uit het rechter rijtje kunnen. We snakken naar een overwinning.”

Rijssen - SVV’56 4-0 (1-0). 25. Wilco Hoevink 1-0, 63. Mike Jansen 2-0, 75. Hoevink 3-0, 90. Hoevink 4-0.

Vrouwen

Topklasse

De vrouwen van Be Quick’28 hebben zich stevig in de subtop genesteld. Tegen DSS werd niet gewonnen, maar de ploeg van Edward Sijahailatua vocht zich wel terug van een 1-3 achterstand: 3-3. ,,Vlak na rust viel de 1-3 en toen dacht ik: het wordt toch geen walkover of zo. Gelukkig konden we voor elkaar vechten en pakten we op basis van de tweede helft verdiend een punt”, aldus Sijahailatua. Be Quick staat na zes wedstrijden op een vijfde plek, één punt achter nummer twee DTS’35.

Be Quick’28 - DSS 3-3 (1-2). 4. Yvette van Daelen 1-0, 20. 1-1, 32. Zoe van Wijngaarden 1-2, 55. 1-3, 68. Van Daelen 2-3, 85. Laurie Weijkamp 3-3.

Noord

Derde klasse D

Vitesse’63 heeft in Coevorden de tweede zege van het seizoen behaald. Tegen CSVC werd er met 4-2 gewonnen en dat had de ploeg uit Koekange te danken aan Ruben Westert, die alle vier doelpunten voor zijn rekening nam. Trainer Klaas Mijnheer kan daarmee tevreden zijn, want Vitesse’63 stijgt daardoor van een twaalfde naar een achtste plek op de ranglijst.

CSVC – Vitesse’63 2-4 (0-2). 5. Ruben Westert 0-1, 39. Ruben Westert 0-2, 48. Ismael Ucan 1-2, 75. Ruben Westert 1-3, 84. Luca Mulder 2-3, 92. Ruben Westert 2-4.

DKB leed in en tegen Veenhuizen een 3-1 nederlaag, al vond trainer Jan Otto Benjamins de zege voor de thuisploeg onverdiend. ,,Het ging gelijk op in de eerste helft. Zij maken echter een van hun weinige kansen af, wij deden dat niet. Vlak voor rust pakken we een domme rode kaart, en na rust scoort Veenhuizen nog tweemaal en is de wedstrijd wel gespeeld. Maar in de tweede helft was er van die rode kaart weinig te merken. Qua inzet en strijd vond ik ons namelijk beter, al blijft het met 10 man lastig voetballen.”

Veenhuizen – DKB 3-1 (1-0). 44. Hielke Jongsma 1-0, 58. Coen Schmidt 2-0, 86. Sjoert Giezen 3-0, 76. David van Zandwijk 3-1. Rode kaart: 45. Berrot Veld (DKB).

Vierde klasse A

Tonego heeft het duel in de middenmoot van de vierde klasse tegen IJVC niet winnend weten af te sluiten. In IJlst ging de ploeg van trainer Klaas Jongsma met 3-0 onderuit, mede dankzij twee goals in zowel de begin- als slotfase. De thuisploeg wipt door de overwinning over de Tonego heen. IJVC staat nu zesde, de ploeg uit Luttelgeest een plekje lager.

IJVC – Tonego 3-0 (1-0). 4. Pim Goeman 1-0, 62. Niels Albertsma 2-0, 91. Jelmer van der Zee 3-0.

Creil-Bant wacht ook na nog op de eerste overwinning van het seizoen, maar toch kan de ploeg uit de Noordoostpolder tevreden zijn. Tegen koploper QVC, dat alle vijf voorgaande wedstrijden nog had gewonnen, pakte de ploeg van trainer Kees Maes een punt. Maes daarover: ,,Van tevoren hadden we daar wel voor getekend, want we misten acht van de 20 spelers tegen de koploper. We pakten dat goed op, alleen als de eindpass beter was geweest, hadden we nog wel een paar keer kunnen scoren. Maar uiteindelijk zijn we tevreden met een punt.” Creil-Bant – QVC 2-2 (1-1). 30. Rob Beugels 1-0, 45. Edwin Pluister 1-1, 74. Hidde Bajema 1-2, 86. Hugo Beugels 2-2.

,,Een degelijke overwinning”, zo noemde trainer Peter Wiesenekker de zege van Nagele op SVN’69. De thuisploeg won met 3-1, al speelde zijn team volgens Wiesenekker ‘niet sprankelend’: ,,Het was een terechte overwinning, wij hadden voor het grootste gedeelte een overwicht. We hadden wel het geluk dat onze doelman een strafschop van SVN stopte. Maar aan de andere kant kan ik mijn team alleen verwijten dat ze niet meer dan drie keer hebben gescoord. Die kansen waren er genoeg, dus ik vind die 3 goals wel wat magertjes.”

Nagele – SVN’69 3-1 (1-0). 10. Sander Koene 1-0, 62. Ad Withaar 2-0, 72. Sander Koene 3-0, 86. 3-1.

Trainer Jan Jonkers doet met Tollebeek tot nu toe lekker mee in de vierde klasse, maar tegen Foarut maakte zijn ploeg het zichzelf onnodig lastig. Tollebeek kwam snel op achterstand en het duurde tot aan de blessuretijd voordat de gelijkmaker viel. Maar zover had het niet hoeven komen, zegt Jonkers: ,,Vooraf had ik al gewaarschuwd voor hun corners, gezien een paar fysiek sterke jongens bij hen. Maar toch scoren zij uit hun eerste hoekschop. Voetballend was het niet slecht, maar de kansen moeten we ook nog afmaken. Dan kan het nog heel leuk worden deze competitie. Al moeten we opletten niet steeds op achterstand te komen.”

Tollebeek – Foarut 1-1 (0-1). 16. 0-1, 90. Henk Pit 1-1.

Vijfde klasse A

Blokzijl - Woudsend 0-2, LSC 1890 - Espel 3-2.

Vijfde klasse G

VVAK - SVBS’77 5-4, VCG - Steenwijk 1-2, Steenwijker Boys - Tiendeveen 2-1.

Zondag

Vierde divisie A

Alcides - HBS (14.00).

Oost

Tweede klasse I

FC Suryoye-Mediterraneo - Lemelerveld (14.00).

Oost

Vierde klasse G

Hoonhorst - Raalte (14.00).

Vijfde klasse E

Batavia’90 - Go Ahead Deventer, SV Zwolle - Vilsteren (beide 14.00).

Noord

Eerste klasse E

Emmen - Dalfsen (14.00).

Tweede klasse J

Beilen - SC Emmeloord

VENO - Pesse

EMMS - Oldeholtpade (allen 14.30).

Derde klasse A

Read Swart - Wacker

Oranje Zwart - FC Oldemarkt

Steenwijkerwold - Mildam

Steenwijker Boys - Ruinen

Vierde klasse A

FC Kraggenburg - VWC

IJhorst - Balkbrug

USV - Ruinerwold

Havelte - Sportclub Makkinga

Vijfde klasse A

Kuinre - Lemmer (14.00).

Vijfde klasse B

Blankenham - FC Fochteloo

Scheerwolde - Old Forward